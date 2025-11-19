search
19.11.2025 10:18

Tα βρήκαν Disney και YouTube: Τέλος ο «αποκλεισμός» για 10 εκατ. τηλεθεατές- συνδρομητές

disney_youtube_new
shutterstock

Έγινε επιτέλους το πολυπόθητο deal ανάμεσα στην Disney και την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης και διανομής οπτικοακουστικού περιεχομένου διαρκούς ροής, YouTube, έπειτα από μια «ταραχώδη» περίοδο περίπου ενός (και λίγο παραπάνω) μήνα σκληρών διαπραγματεύσεων και προσπαθειών

μεταξύ των δύο «κολοσσών» να τα βρουν στα οικονομικά και να ανανεώσουν την συνεργασία τους.

Αυτό σημαίνει ότι περίπου 10 εκατ. συνδρομητές του YouTube TV θα μπορούν να ξαναέχουν πρόσβαση σε κανάλια της Disney, ιδίως του ESPN και του ABC, καθώς μέχρι και τώρα η ιντερνετική πλατφόρμα τα είχε «κατεβάσει» όσο διαρκούσαν οι διαπραγματεύσεις και η προηγούμενη συμφωνία είχε λήξει.

Με μια ανάγνωση, όχι διαφορετική από την πραγματικότητα, η νέα πολυετής συμφωνία διανομής περιεχομένου της Disney με το YouTube αντιπροσωπεύει ένα νέο μέλλον για το streaming, στο οποίο οι πάροχοι περιεχομένου επιτρέπουν τελικά στους μεγαλύτερους παρόχους ψηφιακής συνδρομητικής τηλεόρασης να χρησιμοποιούν το αθλητικό τους περιεχόμενο, αντί να προσπαθούν να αναγκάσουν τους καταναλωτές να χρησιμοποιούν τις δικές τους εφαρμογές.

Η πρόσφατη συμφωνία PeacockYouTube TV, θα μπορούσε να σηματοδοτήσει την επιστροφή των αποκλειστικών αθλητικών δικαιωμάτων στο πακέτο της ΟΤΤ της Google.

Η συμφωνία παρέχει στους πελάτες της YouTube TV πρόσβαση σε όλο το φάσμα των δικτύων και των σταθμών της Disney και καθιστά τη νέα υπηρεσία απευθείας προς τον καταναλωτή της ESPN διαθέσιμη χωρίς επιπλέον κόστος για τους συνδρομητές της τηλεόρασης του YouTube. Επίσης, έχουν πρόσβαση σε μια επιλογή ζωντανών και on-demand προγραμμάτων από το ESPN Unlimited μέσα από την εφαρμογή της YouTube TV. Ορισμένα δίκτυα της Disney θα συμπεριληφθούν σε διάφορα πακέτα συγκεκριμένων ειδών. Ένα από τα πακέτα streaming της Disney, το οποίο περιλαμβάνει το Disney+ και το Hulu, θα είναι διαθέσιμο στους πελάτες ως μέρος μιας επιλεγμένης προσφοράς στο YouTube TV.

Αυτό που γίνεται ξεκάθαρο είναι πως «παραδοσιακοί παίκτες» τείνουν να διοχετεύσουν το αθλητικό περιεχόμενο τους στους μεγάλους streamers τάση που όπως υποστηρίζεται από παρατηρητές αναλυτές της οπτικοακουστικής αγοράς και της τηλεόρασης, αποτελεί «μια καλύτερη εμπειρία» για τον καταναλωτή/συνδρομητή/ τηλεθεατή.

