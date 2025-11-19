search
19.11.2025 09:59

«Αιχμές» Τζίμα για την ποινή του Στάθη Παναγιωτόπουλου – «Στις πόσες περιπτώσεις θα έχει βαρύτερη επίπτωση;» (Video)

19.11.2025 09:59
tzima-panagiotopoulos-new

Αιχμές για την ποινή φυλάκισης τριών ετών με αναστολή, που επιβλήθηκε στον Στάθη Παναγιωτόπουλο σχετικά με την υπόθεση του revenge porn άφησε η Ράνια Τζίμα, με αφορμή τις εξελίξεις στη συγκεκριμένη υπόθεση.

Μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA, η δημοσιογράφος εξέφρασε τον προβληματισμό της αναφορικά με το ελαφρυντικό που δόθηκε στον κατηγορούμενο, ενώ αναρωτήθηκε στις πόσες γυναίκες που θα εκβιάσει, θα πάψει να του δίνεται αναστολή όταν έχει, ήδη, καταδικαστεί για δυο υποθέσεις.

«Μιλάμε για τρεις γυναίκες, με την ίδια καταγγελία, στις δύο υποθέσεις από αυτές, έχει καταδικαστεί, και παρ’ όλα αυτά τού δίνεται διαρκώς αναστολή και του δόθηκε και ελαφρυντικό. Δηλαδή, στις πόσες περιπτώσεις αυτός ο άνθρωπος θα έχει κάποια βαρύτερη επίπτωση; Πόσες γυναίκες πρέπει να εκβιάσει; Θα δείχνει τις στιγμές των γυναικών στο διαδίκτυο και μετά θα λέει ”με συγχωρείτε, έκανα λάθος” και θα πηγαίνει παρακάτω;», αναρωτήθηκε στον τηλεοπτικό «αέρα».

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της Τρίτης (18.11) εκδικάστηκε η δεύτερη υπόθεση που αφορά στον γνωστό παρουσιαστή και τη δημοσιοποίηση ιδιωτικών στιγμών της πρώην συντρόφου του. Ο Στάθης Παναγιωτόπουλος καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 3 ετών με αναστολή, ενώ η δίκη πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών μετά από επιθυμία της δεύτερης καταγγέλλουσας.

