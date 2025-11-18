Στάθης Παναγιωτόπουλος: Νέα καταδίκη για revenge porn – Η ποινή και το ελαφρυντικό που του αναγνωρίστηκε

Ένοχος κρίθηκε ο Στάθης Παναγιωτόπουλος και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 3 ετών με αναστολή στη δίκη του τηλεπαρουσιαστή που έγινε κεκλεισμένων των θυρών μετά από επιθυμία της δεύτερης καταγγέλλουσας, για την υπόθεση revenge porn.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδικασία ξεκίνησε το πρωί, όταν η καταγγέλλουσα άρχισε να καταθέτει.

Μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης, η δίκη διακόπηκε ώστε το δικαστήριο να εκδόσει την ετυμηγορία του.

Ο 62χρονος παρουσιαστής δεν παρέστη στο δικαστήριο και εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο, μέσω του οποίου, ισχυρίστηκε πως αντιμετωπίζει θέματα ψυχιατρικής φύσης και για αυτό προέβη σε αυτήν την πράξη.

Σύμφωνα με το emakedonia, το δικαστήριο αφού έκρινε ένοχο τον Παναγιωτόπουλο, του επέβαλε ποινή τρία χρόνια φυλάκισης με αναστολή.

Στη συνέχεια, δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες έκανε ο Απόστολος Λύτρας, δικηγόρος της καταγγέλλουσας. «Αυτό που έγινε δεκτό και με την προσκόμιση εγγράφων είναι ότι προφανώς πάσχει από πολύ σοβαρά ψυχιατρικά θέματα και για τον λόγο αυτό έκανε αυτές τις αναρτήσεις και όχι με σκοπό να εκδικηθεί την κοπέλα. Με την συγκεκριμένη είχαν χωρίσει και δεν υπήρχε κανένας λόγος, ούτε για επανασύνδεση, ούτε να την εκδικηθεί μέσω αυτή της διαδικασίας».

Από την πλευρά του ο δικηγόρος του Στάθη Παναγιωτόπουλου δήλωσε: «Το δικαστήριο έκρινε και έκανε δεκτό τον ισχυρισμό μας. Δεν υπήρχε σκοπός βλάβης και εξ αυτού μετέτρεψε την κατηγορία από κακουργηματικής μορφής, σε πλημμεληματική. Αναγνώρισε και το ελαφρυντικό της μετάνοιας, καταδικάζοντας τον κατηγορούμενο σε τρία χρόνια με αναστολή».

Υπενθυμίζεται ότι, τον περασμένο Μάιο καταδικάστηκε ξανά για ανάλογη υπόθεση σε ποινή φυλάκισης τριών ετών με τριετή αναστολή. Πλέον, εκκρεμεί ακόμα μια δίκη σε βάρος του για διακίνηση βίντεο με προσωπικές στιγμές άλλης συντρόφου του.

Διαβάστε επίσης:

Χανιά: Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ εργάτης, που έπεσε από μπαλκόνι οικοδομής

Ηράκλειο: Νέα στοιχεία για το θρίλερ στη Μεσαρά – Τον πυροβόλησαν από το παράθυρο ενώ κοιμόταν

Σοκ στην Πάτρα – 12χρονη κατήγγειλε 16χρονο για βιασμό