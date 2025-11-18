Διατηρήθηκε στην κορυφή της τηλεθέασης η σειρά «Μια νύχτα μόνο» τη Δευτέρα (17/11)

Η κοινωνικοδραματική σειρά του Mega με το Δημήτρη Λάλο και τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου στους πρωταγωνιστικούς ρόλους προηγήθηκε, όπως και την Κυριακή, στις τηλεπροτιμήσεις από κάθε άλλο πρόγραμμα της Δευτέρας.

Δεύτερη επιλογή, περιέργως, ήταν η σειρά «Να μ’ αγαπάς», με τρίτη τη σατιρική «Ράδιο αρβύλα», παρά την ισοβαθμία, και τέταρτη τη σειρά «Άγιος έρωτας», σε… καταδίωξη από τη «Γη της ελιάς».

Ανατροπές – με εξήγηση – σημειώθηκαν και πιο κάτω στο Top 10 καθώς υπερτέρησαν τηλεπαιχνίδια έναντι σειρών μυθοπλασίας του prime time, όπως το «Grand Hotel» ή το «Porto Leone – Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια».

Επαυξημένος ανταγωνισμός και κατακερματισμός του τηλεοπτικού κοινού, ιδίως στο prime time, δυσκολεύουν τα πράγματα για τα προγράμματα στη ζώνη υψηλής τηλεθέασης.

