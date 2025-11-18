search
ΤΡΙΤΗ 18.11.2025 19:58
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.11.2025 18:02

ΑΝΤ1: Ο Αντώνης Ρέμος «Ενώπιος Ενωπίω» με το Νίκο Χατζηνικολάου την Πέμπτη (20/11)

18.11.2025 18:02
remos xatzinikolaou 88- new

Συνέντευξη-ανακεφαλαίωση της ζωής του και της καλλιτεχνικής πορείας του ως τώρα, έδωσε ο Αντώνης Ρέμος στο Νίκο Χατζηνικολάου η οποία θα προβληθεί μεθαύριο στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» (24.00, ΑΝΤ1)

Ο δημοφιλής τραγουδιστής  αφηγείται τη δύσκολη διαδρομή του, μέχρι την «κορυφή». Μοιράζεται βιώματα και συνεργασίες με μεγάλους  συνθέτες που τον εμπιστεύτηκαν και μιλά για τη σχέση ζωής με τη Μαρινέλλα.

Αναφέρεται στα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπισε, τις  επιθέσεις που δέχθηκε, διηγείται τον  κεραυνοβόλο έρωτα με την Υβόννη και τραγουδάει live, για πρώτη φορά, το νέο τραγούδι του.

Διαβάστε επίσης:

ΕΣΡ: MEGA και ΣΚΑΪ ελέγχονται για τον τρόπο που κάλυψαν τις υποθέσεις Πισπιρίγκου και αστυνομικού της Βουλής

Με την «βούλα» του ΕΣΡ το «ανέβασμα» οπτιοακουστικού περιεχομένου από FlashTV και Athletico.gr του Wide Media Group

Το BBC ζήτησε συγγνώμη από την Κέιτ Μίντλετον για τη γκάφα με το «σκέτο Κέιτ» – Της έστειλε προσωπική επιστολή

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
atacms 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανικά πλήγματα με αμερικανικούς βαλλιστικούς πυραύλους ATACMS στη Ρωσία – Τα χτυπήματα θα συνεχιστούν, λέει το Κίεβο

1763487352921_oukrania-10.jpg
ΚΟΣΜΟΣ

Σόου στο ουκρανικό κοινοβούλιο με φόντο το σκάνδαλο διαφθοράς

petsitis
ΕΛΛΑΔΑ

Στο όνομα του Μανώλη Πετσίτη ήταν μισθωμένο το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι εκτελεστές του Λάλα

cloudflare
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι είναι η Cloudflare και πώς μια τεχνική βλάβη προκάλεσε παγκόσμιο διαδικτυακό χάος – Η «συγγνώμη» της εταιρείας

flabouraris
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης το 1988 στα γραφεία του ΚΚΕ Εσωτερικού

Δείτε όλες τις ειδήσεις
toyrnas-new
LIFESTYLE

Κώστας Τουρνάς: «Είχα πει στον Οικονομόπουλο ότι θα πεθάνει επιτυχημένος τραγουδιστής» (Video)

kafeneio-new
ΕΛΛΑΔΑ

«Σκοτώνουν» τα καφενεία και τα παντοπωλεία στα μικρά χωριά: Σάλος με το νέο ΦΕΚ για σεμινάρια υγιεινής και υποχρεωτικό POS  

agios-dimitrios-aporrimmatoforo-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Άνοιξε η γη και… «κατάπιε» απορριμματοφόρο – Για ευθύνη της ΕΥΔΑΠ κάνει λόγο ο δήμαρχος

bisbikou-gymnastiki
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες: Ο προπονητής της αθλήτριας σε σοκ - «Ή έχει παρασυρθεί, ή έχει εξαπατηθεί»

peripoliko-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: 79χρονη κατάφερε να «παγιδεύσει» απατεώνα που της πήρε 700 ευρώ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 18.11.2025 19:58
atacms 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανικά πλήγματα με αμερικανικούς βαλλιστικούς πυραύλους ATACMS στη Ρωσία – Τα χτυπήματα θα συνεχιστούν, λέει το Κίεβο

1763487352921_oukrania-10.jpg
ΚΟΣΜΟΣ

Σόου στο ουκρανικό κοινοβούλιο με φόντο το σκάνδαλο διαφθοράς

petsitis
ΕΛΛΑΔΑ

Στο όνομα του Μανώλη Πετσίτη ήταν μισθωμένο το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι εκτελεστές του Λάλα

1 / 3