ΑΝΤ1: Ο Αντώνης Ρέμος «Ενώπιος Ενωπίω» με το Νίκο Χατζηνικολάου την Πέμπτη (20/11)

Συνέντευξη-ανακεφαλαίωση της ζωής του και της καλλιτεχνικής πορείας του ως τώρα, έδωσε ο Αντώνης Ρέμος στο Νίκο Χατζηνικολάου η οποία θα προβληθεί μεθαύριο στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» (24.00, ΑΝΤ1)

Ο δημοφιλής τραγουδιστής αφηγείται τη δύσκολη διαδρομή του, μέχρι την «κορυφή». Μοιράζεται βιώματα και συνεργασίες με μεγάλους συνθέτες που τον εμπιστεύτηκαν και μιλά για τη σχέση ζωής με τη Μαρινέλλα.

Αναφέρεται στα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπισε, τις επιθέσεις που δέχθηκε, διηγείται τον κεραυνοβόλο έρωτα με την Υβόννη και τραγουδάει live, για πρώτη φορά, το νέο τραγούδι του.

