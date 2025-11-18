ΕΣΡ: MEGA και ΣΚΑΪ ελέγχονται για τον τρόπο που κάλυψαν τις υποθέσεις Πισπιρίγκου και αστυνομικού της Βουλής

Ο χειρισμός των υποθέσεων της καταδικασμένης σε ισόβια Ρούλας Πισπιρίγκου και του αστυνομικού της Βουλής σε βάρος του οποίου υπάρχει κατηγορητήριο «βουνό», από εκπομπές του Mega και του ΣΚΑΪ, ενεργοποίησαν την έναρξη κυρωτικής διαδικασίας στο ΕΣΡ για ενδεχόμενες παραβιάσεις του θεσμικού πλαισίου για τα ΜΜΕ.

Την Δευτέρα οι εκπρόσωποι του Mega παρείχαν, αρχικώς, προφορικά διευκρινήσεις για εκπομπές των προγραμμάτων «Livenews», «Χαμογέλα και πάλι» του 2022, του 2024 και του 2025 με το ενδεχόμενο παραβίασης διατάξεων για «απαγόρευση ταυτοποίησης ανήλικου θύματος εγκλήματος κατά της γενετήσιας ελευθερίας», «δημοσιοποίηση εγγράφων ποινικής προδικασίας», «δραματοποιημένη παρουσίαση γεγονότων» «πρόκληση πόνου στους οικείους εικονιζόμενων προσώπων», «υποχρέωση μετάδοσης γεγονότων με προσοχή και αίσθημα ευθύνης, μετάδοσης πληροφοριών μετά από έλεγχο και απαγόρευση παρουσίασης πιθανολογήσεων ως γεγονότων».

Ο ΣΚΑΪ ελέγχεται για εκπομπή του «LiveYou» που βγήκε στον αέρα αρχές Δεκεμβρίου 2024, για ενδεχόμενη παράβαση διατάξεων για «αναντιστοιχία τίτλου και περιεχομένου ειδήσεων» και «διακρίσεων λόγω ασθένειας».

Στην Ολομέλεια του ΕΣΡ έδωσαν επίσης εξηγήσεις και εκπρόσωποι της ΕΡΤ για πιθανή λάθος σήμανση σε τρέιλερ της νέας μίνι σειράς «Η μεγάλη Χίμαιρα», το οποίο μεταδόθηκε αρχές Οκτωβρίου από την ΕΡΤ2.

