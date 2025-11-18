Γιώργος Λιάγκας: «Ζητώ συγγνώμη από τους τηλεθεατές, τι να πω γαμ…» – Το λάθος πλάνο που βγήκε στον αέρα (Video)

Βίντεο στον αέρα έκοψε ο Γιώργος Λιάγκας, καθώς διαπίστωσε ότι σε αυτό είχε προβληθεί λάθος πρόσωπο.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια δηλώσεων του Φίλιππου Καμπούρη για το κύκλωμα με τις απάτες, εμφανίστηκε στον αέρα μια φωτογραφία με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, με το καρέ να μένει στον αέρα για περίπου 3 δευτερόλεπτα.

Εμφανώς αναστατωμένος, ο παρουσιαστής διέκοψε τη μετάδοση του βίντεο, ζήτησε συγγνώμη από τους τηλεθεατές, ενώ απευθυνόμενος στους συνεργάτες του παρακάλεσε να είναι πιο προσεκτικοί, ώστε να αποφευχθούν αντίστοιχα λάθη στο μέλλον.

«Λοιπόν, ζητώ συγγνώμη! Ζητώ συγγνώμη! Τι να πω γαμ… για την Κίμπερλι που ξαφνικά πετάχτηκε στο θέμα αυτό. Ζητώ συγγνώμη από τους τηλεθεατές. Θέλω να είμαστε πιο προσεκτικοί παιδιά. Σας παρακαλώ πολύ! Ζητώ συγγνώμη για ακόμη μια φορά» είπε ο Γιώργος Λιάγκας.

