search
ΤΡΙΤΗ 18.11.2025 13:41
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.11.2025 11:35

Γιώργος Λιάγκας: «Ζητώ συγγνώμη από τους τηλεθεατές, τι να πω γαμ…» – Το λάθος πλάνο που βγήκε στον αέρα (Video)

18.11.2025 11:35
liagkas-new

Βίντεο στον αέρα έκοψε ο Γιώργος Λιάγκας, καθώς διαπίστωσε ότι σε αυτό είχε προβληθεί λάθος πρόσωπο.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια δηλώσεων του Φίλιππου Καμπούρη για το κύκλωμα με τις απάτες, εμφανίστηκε στον αέρα μια φωτογραφία με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, με το καρέ να μένει στον αέρα για περίπου 3 δευτερόλεπτα.

Εμφανώς αναστατωμένος, ο παρουσιαστής διέκοψε τη μετάδοση του βίντεο, ζήτησε συγγνώμη από τους τηλεθεατές, ενώ απευθυνόμενος στους συνεργάτες του παρακάλεσε να είναι πιο προσεκτικοί, ώστε να αποφευχθούν αντίστοιχα λάθη στο μέλλον.

«Λοιπόν, ζητώ συγγνώμη! Ζητώ συγγνώμη! Τι να πω γαμ… για την Κίμπερλι που ξαφνικά πετάχτηκε στο θέμα αυτό. Ζητώ συγγνώμη από τους τηλεθεατές. Θέλω να είμαστε πιο προσεκτικοί παιδιά. Σας παρακαλώ πολύ! Ζητώ συγγνώμη για ακόμη μια φορά» είπε ο Γιώργος Λιάγκας.

Διαβάστε επίσης:

Φαίη Σκορδά: Με νέο… look επέστρεψε στο «Buongiorno» – Η χθεσινή απουσία από την εκπομπή και η επέμβαση στο μάτι της (Video)

BBC: Αν και σε κρίση και έλεγχο, εξακολουθεί να θεωρείται αξιόπιστη πηγή ειδήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο

Εξοργισμένος ο Κανάκης με τον Λαζαρίδη της ΝΔ: «Καινούργιο αστέρι, θα πάει πολύ μπροστά, στα @@@@@ του»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
yerma-parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Γέρμα» (η ανεκπλήρωτη) στο Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν – Σε σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαππα

asthenoforo_thailand
ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊλάνδη: Αδιανόητο! Καθαρίστρια βρήκε ζωντανό… μωρό μέσα σε καζανάκι τουαλέτας (photos)

mitsotakis_bodiroga_1811_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Euroleague, Ντέγιαν Μποντιρόγκα, ενόψει του Final 4 στην Αθήνα (photos)

kwstas_isixos
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Μια ακόμα ήττα του Τραμπισμου στην Λατινική Αμερική, η περίπτωση του Εκουαδόρ

astynomikos-xeiropedes
ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισιά: Σύλληψη 34χρονης για κλοπές από καταστήματα της Αττικής – Είχε προτίμηση σε τάμπλετ, ρούχα και παπούτσια

Δείτε όλες τις ειδήσεις
toyrnas-new
LIFESTYLE

Κώστας Τουρνάς: «Είχα πει στον Οικονομόπουλο ότι θα πεθάνει επιτυχημένος τραγουδιστής» (Video)

kafeneio-new
ΕΛΛΑΔΑ

«Σκοτώνουν» τα καφενεία και τα παντοπωλεία στα μικρά χωριά: Σάλος με το νέο ΦΕΚ για σεμινάρια υγιεινής και υποχρεωτικό POS  

bisbikou-gymnastiki
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες: Ο προπονητής της αθλήτριας σε σοκ - «Ή έχει παρασυρθεί, ή έχει εξαπατηθεί»

agios-dimitrios-aporrimmatoforo-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Άνοιξε η γη και… «κατάπιε» απορριμματοφόρο – Για ευθύνη της ΕΥΔΑΠ κάνει λόγο ο δήμαρχος

peripoliko-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: 79χρονη κατάφερε να «παγιδεύσει» απατεώνα που της πήρε 700 ευρώ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 18.11.2025 13:33
yerma-parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Γέρμα» (η ανεκπλήρωτη) στο Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν – Σε σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαππα

asthenoforo_thailand
ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊλάνδη: Αδιανόητο! Καθαρίστρια βρήκε ζωντανό… μωρό μέσα σε καζανάκι τουαλέτας (photos)

mitsotakis_bodiroga_1811_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Euroleague, Ντέγιαν Μποντιρόγκα, ενόψει του Final 4 στην Αθήνα (photos)

1 / 3