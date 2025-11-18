BBC: Αν και σε κρίση και έλεγχο, εξακολουθεί να θεωρείται αξιόπιστη πηγή ειδήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η νέα κρίση στους κόλπους του, συντηρεί ψηλά στην ατζέντα της διεθνούς δημόσιας σφαίρας, τη συζήτηση για το BBC, ο προβληματισμός για ακόμα περισσότερο έλεγχο αυξάνει την πίεση, αλλά παρόλα αυτά οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου δείχνουν ότι το στηρίζουν.

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός του Η.Β. είναι ο έντονος έλεγχος για την κάλυψη του Brexit, η εσωτερική πολιτική του και μια σειρά άλλων ζητημάτων με συχνές κατηγορίες για μεροληψία, οι ενδοοργανικές κρίσεις που εντοπίζονται στο χάσμα αμοιβών μεταξύ των φύλων, η κάλυψη αμφιλεγόμενων ζητημάτων, μεταξύ των οποίων η κλιματική αλλαγή και ο ρατσισμός, αλλά και διαφωνίες σχετικά με το πλαίσιο αμεροληψίας, συζητήσεις για το μοντέλο χρηματοδότησης του Οργανισμού και βεβαίως η δραματική αναδιάταξη του ευρύτερου οικοσυστήματος των ΜΜΕ με την κυριαρχία της ψηφιακής τεχνολογίας, τα κινητά, τις ιντερνετικές πλατφόρμες και τους μεγάλους «παίκτες» όπως το Facebbok, η Google,το Netflix που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο.

Μέσα σε αυτό το μεταβαλλόμενο μιντιακό τοπίο και υπο τις συνθήκες που επικρατούν, το BBC αποτελεί «μακράν την πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη πηγή ειδήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο, και στα παραδοσιακά ΜΜΕ και στα ιντερνετικά, και είναι μια από τις πιο αξιόπιστες πηγές ειδήσεων», αναφέρει σε συνοπτικό συμπέρασμα της έρευνα σε εξέλιξη του Ινστιτούτου Ρόιτερς της Οξφόρδης για τη μελέτη της Δημοσιογραφίας η οποία άρχισε το 2019, νέα δεδομένα προστέθηκαν τον Αύγουστο του 2023 και επικαιροποιήθηκε μόλις προσφάτως (Νοέμβριο 2025), υπογραμμίζουν τα διακεκριμένα μέλη της ερευνητικής ομάδας.

Από την έρευνα προκύπτει και κάτι ακόμα σχετικά με την αναγνώριση του BBC ως αξιόπιστου ΜΜΕ. «Χρησιμοποιείται ευρέως ως πηγή αναφοράς ειδήσεων συγκριτικά με πολλά άλλα δημόσια ΜΜΕ». Επισημαίνεται εξάλλου και ο σημαντικός βαθμός διείσδυσης του καθώς με τις ειδήσεις του προσεγγίζει πάνω από 400 εκατ. άτομα σε όλο τον κόσμο σε εβδομαδιαία βάση.

Το BBC χρησιμοποιείται ευρέως από όλο το πολιτικό φάσμα. Είναι η πιο δημοφιλής πηγή ειδήσεων τόσο μεταξύ των ψηφοφόρων των Συντηρητικών και των Εργατικών, όσο και μεταξύ των ψηφοφόρων που τάσσονται υπέρ της αποχώρησης από την ΕΕ και εκείνων που τάσσονται υπέρ της παραμονής. Ομοίως, η ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή επικοινωνιών του Ηνωμένου Βασιλείου, Ofcom, διαπίστωσε ότι η μεγάλη πλειοψηφία του κοινού στο Ηνωμένο Βασίλειο εκτιμά ιδιαίτερα τους παρόχους δημόσιων μέσων ενημέρωσης, όπως το BBC, για την παροχή αξιόπιστων ενημερωτικών προγραμμάτων που βοηθούν τους πολίτες να κατανοήσουν τα παγκόσμια γεγονότα.

Αν και το BBC χαίρει ελαφρώς λιγότερης εμπιστοσύνης από τους ανθρώπους που ταυτίζονται με την Δεξιά σε σύγκριση με τους ανθρώπους του Κέντρου και της Αριστεράς, εξακολουθεί να χαίρει της ίδιας εμπιστοσύνης που δείχνουν οι δεξιοί ψηφοφόροι στις μεγάλες συντηρητικές εφημερίδες.

Εκεί που υστερεί το BBC, σύμφωνα με το Ινστιτούτο του πανεπιστημίου της Οξφόρδης, είναι οι νέοι και εκείνοι με ορισμένο επίπεδο επίσημης Παιδείας. Αντιθέτως η μεγάλη βάση του- όπως και σε άλλα δημόσια ΜΜΕ της Ε.Ε.- εντοπίζεται σε άτομα άνω των 65 ετών και με υψηλό επίπεδο μόρφωσης, αναφέρει η έρευνα.

Πάντως στην έρευνα της Ofcom, διαπιστώνεται ότι, ενώ το BBC News διατηρεί τη φήμη του στην πλειονότητα της αγγλικής κοινής γνώμης ως πηγή αξιόπιστη και ακριβής στα ρεπορτάζ, «ορισμένοι το θεωρούν εκπρόσωπο μιας λευκής μεσαίας τάξης και λονδρέζικής νοοτροπίας που δεν σχετίζεται με τη ζωή τους».

Στα αξιοσημείωτα της έρευνας επίσης είναι η διαπίστωση ότι στην εποχή όπου κυριαρχεί το digital, τα κινητά και οι ιντερνετικές πλατφόρμες το BBC «είναι ο μόνος πάροχος διαδικτυακών ειδήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο που χρησιμοποιείται ευρύτερα ως πηγή από τις μηχανές αναζήτησης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία αποτελούν ολοένα και πιο σημαντικούς και δημοφιλείς τρόπους για τους ανθρώπους να βρίσκουν και να έχουν πρόσβαση σε διαδικτυακές ειδήσεις».

