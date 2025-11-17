search
17.11.2025 21:31

Εξοργισμένος ο Κανάκης με τον Λαζαρίδη της ΝΔ: «Καινούργιο αστέρι, θα πάει πολύ μπροστά, στα @@@@@ του»

antonis-kanakis

Εκτός εαυτού βγήκε ο Αντώνης Κανάκης στο «αέρα» του «Ράδιο Αρβύλα» σχολιάζοντας πρόσφατη τηλεοπτική εμφάνιση του βουλευτή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη.

Ο κ. Λαζαρίδης βρέθηκε πρόσφατα σε τηλεοπτικό πάνελ, όπου ρωτήθηκε από τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, για τα ΕΛΤΑ, και τις 460.000 ευρώ που πληρώθηκαν για την αστική ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

Ο βουλευτής της ΝΔ, ωστόσο, αρνήθηκε να απαντήσει, λέγοντας «Δεν απαντώ, δεν ασχολούμαι».

Το σχόλιο του Αντώνη Κανάκη για τον Μακάριο Λαζαρίδη

Τα παραπάνω σχολίασε απόψε ο Αντώνης Κανάκης στην εκπομπή του, με τον ίδιο να λέει αρχικά για τον Μακάριο Λαζαρίδη: «Αυτός είναι καινούργιο αστέρι της Νέας Δημοκρατίας. Όσο πιο αλαζόνας και ερειστικός είσαι, όσο πιο απαξιωτικός είσαι, όχι τόσο στους συνομιλητές σου, αλλά κυρίως στους πολίτες… Γιατί όταν είσαι στην τηλεόραση και μιλάς με άλλους ανθρώπους, κυρίως απευθύνεσαι στους πολίτες, όχι σε αυτούς που μιλάς στο τηλεοπτικό πλατό. Και εκπροσωπείς την κυβέρνηση».

«Κύριε Λαζαρίδη συγχαρητήρια θα πάτε πολύ μπροστά σε αυτό το κόμμα με το στυλάκι που έχετε», πρόσθεσε ο Αντώνης Κανάκης.

Μετά την προβολή του σχετικού clip από την εν λόγω τηλεοπτική εμφάνιση του Μακάριου Λαζαρίδη, ο Αντώνης Κανάκης σχολίασε εκ νέου, λέγοντας: «Δεν απαντάω ρε, στα @@@@@ μου σε έχω. Γιατί να απαντήσω εξάλλου; Εκπροσωπώ και κάτι σημαντικό; Απλά την κυβέρνηση. Δεν οφείλω να απαντήσω τίποτα σε κανέναν. Αυτό είναι το στυλάκι, αυτή είναι η νοοτροπία, η φιλοσοφία, αυτό είναι το ύφος».

