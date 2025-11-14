Τα ΕΛΤΑ απαντούν για το ασφαλιστήριο Σκλήκα: Καθιερωμένη διεθνής εταιρική πρακτική

Αναλυτική απάντηση δίνουν τα ΕΛΤΑ για το ζήτημα του ασφαλιστήριου συμβολαίου του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, Γρηγόρη Σκλήκα και των μελών του Δ.Σ.

Σε ανακοίνωσή τους τα ΕΛΤΑ αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη πράξη αποτελεί «καθιερωμένη διεθνή εταιρική πρακτική» και ότι η διαδικασία είχε αρχίσει πριν την παραίτηση του Γ. Σκλήκα.

Αναλυτικά αναφέρεται:

Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία διευκρινίζουν τα εξής:

Τα ΕΛΤΑ διαθέτουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο D&O από το 2013, το οποίο καλύπτει το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως άλλωστε συμβαίνει σε όλα τα Διοικητικά Συμβούλια οργανισμών και εταιρειών που εφαρμόζουν κανόνες σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης, αλλά και τα Διοικητικά Στελέχη της εταιρίας. Η απόφαση για την ανανέωση/σύναψη του νέου ασφαλιστηρίου ελήφθη τον Σεπτέμβριο του 2025, στο πλαίσιο της πάγιας εταιρικής πρακτικής και βάσει των προβλεπόμενων διαδικασιών. Η σύμβαση υπεγράφη μετά την ολοκλήρωση της αναλυτικής αξιολόγησης των προσφορών. Η διεύθυνση Προμηθειών των ΕΛΤΑ, μέσω εξωτερικού ασφαλιστικού συμβούλου, απευθύνθηκε σε 22 διεθνείς ασφαλιστές Διευθυντών & Στελεχών Διοίκησης (D&O). Προσφορές υποβλήθηκαν από 7 ασφαλιστές D&O, οι οποίες εξετάστηκαν ως προς την τιμολόγηση, τους όρους και το εύρος των καλύψεων. Από τη διαδικασία προέκυψαν 4 τελικές προσφορές, που αξιολογήθηκαν από τα αρμόδια όργανα, πριν την τελική επιλογή και υπογραφή του ασφαλιστηρίου. Το κόστος παρέμεινε το ίδιο με πέρσι. Η υπογραφή του δημοσιευθέντος εντάλματος πληρωμής από τον αρμόδιο Γενικό Διευθυντή, ήταν το τελευταίο μέρος μιας τυπικής διαδικασίας που είχε ξεκινήσει αρκετούς μήνες πριν και αφορά στην πληρωμή της πρώτης δόσης του συμβολαίου.

Οι ασφαλιστικές καλύψεις D&O αποτελούν καθιερωμένη διεθνή εταιρική πρακτική, η οποία εφαρμόζεται για την ομαλή λειτουργία των διοικητικών οργάνων και τη θωράκιση των στελεχών που ασκούν καθήκοντα ευθύνης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γ. Σκλήκας ασφάλισε τον εαυτό και τα μέλη του ΔΣ έναντι 461.223 για ευθύνη στελεχών. Το ασφαλιστήριο υπεγράφη στις 3 Νοεμβρίου. Την ίδια μέρα ο Γρηγόρης Σκλήκας σε μία θυελλώδη σύσκεψη ενημέρωνε τους βουλευτές της ΝΔ για τον σχεδιασμό των ΕΛΤΑ. Στις 4 Νοεμβρίου υπέβαλε την παραίτηση του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ασφαλιστήριο προβλέπει ότι, αν αποδειχθεί πως οι ασφαλισμένοι ζημίωσαν τα ΕΛΤΑ, η ασφαλιστική εταιρεία θα καλύψει το ποσό που θα τους καταλογιστεί. Το ασφαλιστήριο καλύπτει τις τελευταίες 40 κρίσιμες ημέρες με τον Σκλήκα στην ηγεσία του οργανισμό και χρεώνεται στον προϋπολογισμό των ΕΛΤΑ για το 2025-2026.

