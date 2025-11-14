Τα ΕΛΤΑ απαντούν για το ασφαλιστήριο Σκλήκα: Καθιερωμένη διεθνής εταιρική πρακτική

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Αναλυτική απάντηση δίνουν τα ΕΛΤΑ για το ζήτημα του ασφαλιστήριου συμβολαίου του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, Γρηγόρη Σκλήκα και των μελών του Δ.Σ.
Σε ανακοίνωσή τους τα ΕΛΤΑ αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη πράξη αποτελεί «καθιερωμένη διεθνή εταιρική πρακτική» και ότι η διαδικασία είχε αρχίσει πριν την παραίτηση του Γ. Σκλήκα.
Αναλυτικά αναφέρεται:
Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία διευκρινίζουν τα εξής:
Οι ασφαλιστικές καλύψεις D&O αποτελούν καθιερωμένη διεθνή εταιρική πρακτική, η οποία εφαρμόζεται για την ομαλή λειτουργία των διοικητικών οργάνων και τη θωράκιση των στελεχών που ασκούν καθήκοντα ευθύνης.
Υπενθυμίζεται ότι ο Γ. Σκλήκας ασφάλισε τον εαυτό και τα μέλη του ΔΣ έναντι 461.223 για ευθύνη στελεχών. Το ασφαλιστήριο υπεγράφη στις 3 Νοεμβρίου. Την ίδια μέρα ο Γρηγόρης Σκλήκας σε μία θυελλώδη σύσκεψη ενημέρωνε τους βουλευτές της ΝΔ για τον σχεδιασμό των ΕΛΤΑ. Στις 4 Νοεμβρίου υπέβαλε την παραίτηση του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το ασφαλιστήριο προβλέπει ότι, αν αποδειχθεί πως οι ασφαλισμένοι ζημίωσαν τα ΕΛΤΑ, η ασφαλιστική εταιρεία θα καλύψει το ποσό που θα τους καταλογιστεί. Το ασφαλιστήριο καλύπτει τις τελευταίες 40 κρίσιμες ημέρες με τον Σκλήκα στην ηγεσία του οργανισμό και χρεώνεται στον προϋπολογισμό των ΕΛΤΑ για το 2025-2026.
