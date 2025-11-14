Στο έλεος τραπεζών και funds βρίσκονται οι περιουσίες των σεισμόπληκτων στο Αρκαλοχώρι Ηρακλείου, καθώς πρώτες κατοικίες, μικρές βιοτεχνικές μονάδες, ακόμα και αγροτεμάχια στους δήμους Μινώα και Αρχανών Αστερουσίων, κινδυνεύουν να χαθούν από τους πλειστηριασμούς, παρά τις κυβερνητικές δεσμεύσεις ότι θα ανακοπούν.

Σύμφωνα με στοιχεία του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων η «Ελπίδα», μέχρι τον Φεβρουάριο έχουν προγραμματιστεί συνολικά 35 πλειστηριασμοί, με αποτέλεσμα ο κόσμος να κινδυνεύει να χάσει τα σπίτια του, τις περιουσίες και τις επιχειρήσεις του. Την ίδια ώρα, 4 χρόνια μετά τον καταστροφικό σεισμό και δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα!

Τα έργα αποκατάστασης καθυστερούν, οι κάτοικοι παλεύουν με το «τέρας» της γραφειοκρατίας, ενώ προσπαθούν να σώσουν και τα σπίτια τους από τα νύχια τραπεζών και funds. Και σε όλα αυτά, το κράτος είναι απών.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου, κ. Γκαντάτσιος μιλώντας στο topontiki.gr, αποκάλυψε ότι έχει αρχίσει ήδη ένα κύμα πλειστηριασμών στην περιοχή, καθώς μόνο την Τετάρτη (12/11), σημειώθηκαν 3.

«Για ευτελή ποσά της τάξεως των 2.000-3.000 ευρώ, βγαίνουν “στο σφυρί” περιουσίες των ανθρώπων όπως αγροτεμάχια», πρόσθεσε.

Ταυτόχρονα, στάθηκε στο γεγονός ότι το κράτος όχι μόνο δεν βρίσκεται δίπλα τους, αλλά με τις πρακτικές του, τους πολεμάει και τους οδηγεί στην εγκατάλειψη του τόπου τους. «Θέλουμε τον κράτος αρωγό στον πολίτη, όχι στις τράπεζες και στα funds. Δεν υπάρχει κάποια προστασία από την κυβέρνηση. Μάλιστα, ο κ. Τριαντόπουλος μας είχε διαβεβαιώσει ότι δεν θα γίνει κανένας πλειστηριασμός, αλλά τώρα άλλα βλέπουμε», αποκάλυψε ο πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων η «Ελπίδα».

Συμπληρώνοντας τη σκέψη του, ο κ. Γκαντάτσιος είπε τα εξής: «μέχρι και δώμα έχει βγει σε πλειστηριασμό. Οδηγούμαστε σε ένα σημείο που το κράτος αντί να μας προστατεύει, μας στέλνει στα νυχιά του κάθε αρπακτικού. Επιπλέον, έχουμε να αντιμετωπίσουμε και το θέμα της γραφειοκρατίας. Από τη μια προσπαθούμε να φτιάξουμε τα σπίτια μας, και από την άλλη πάμε να τα σώσουμε. Τα ίδια συμβαίνουν και στη Θεσσαλία».

Ο πρόεδρος του Συλλόγου περιέγραψε ότι η περιοχή βιώνει το «δόγμα του σοκ», αφού «διέρχεται από τη μια δοκιμασία στην επόμενη, με αποτέλεσμα να γίνονται απάνθρωποι πειραματισμοί στα όρια της αντοχής των σεισμόπληκτων. Βρίσκουν ευκαιρίες σε περιοχές που έχουν υποστεί μια φυσική καταστροφή, υποβαθμίζουν την περιοχή, την αφήνουν να ρημάξει, απαξιώνουν τις περιουσίες των ανθρώπων και μετά έρχονται τα funds και αγοράζουν σε εξευτελιστικές τιμές».

Ο κ. Γκαντάτσιος τόνισε ότι αν ήθελαν να φτιάξουν την περιοχή, θα την είχαν φτιάξει. «Δεν έχει γίνει σχεδόν τίποτα 4 χρόνια μετά τον σεισμό. Ο πρωθυπουργός είπε ότι θα φτιαχτεί νέο Αρκαλοχώρι, αλλά οι νέοι ιδιοκτήτες, μπορεί να μην είναι και Έλληνες. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε», σημείωσε.

«Εδώ γεννηθήκαμε, εδώ θέλουμε να μείνουμε. Οι άνθρωποι κλαίνε. Θα πεθάνουν μέσα στα κοντέινερ. Ο κόσμος έχει φτάσει στο αμήν. Για ποια ανάπτυξη μιλούν μετά;», κατέληξε.

