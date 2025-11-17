Alpha και Mega πρώτευσαν στις κούρσες τηλεθέασης του σαββατοκύριακου (15,16/11)

Χάρη και στην απευθείας μετάδοση του ποδοσφαιρικού αγώνα Ελλάδας – Σκωτίας το Σάββατο, ο Alpha πήρε καθαρό προβάδισμα στις προτιμήσεις των τηλεθεατών, με δεύτερη επιλογή τους το Mega και τρίτη τον ΣΚΑΪ, η επίδοση του οποίου οφείλεται κατά κύριο λόγο στην συγκέντρωση τηλεθεατών από τις 21.00 και ύστερα, τότε δηλαδή που άρχισε η μετάδοση του «The Voice».

Οριακά μπροστά πλασαρίστηκε ο ΑΝΤ1 από το Star, ενώ από τις επιδόσεις των καναλιών της ΕΡΤ μπορεί κάποιος να αντιληφθεί τον κατακερματισμό εκείνων που συντονίστηκαν σε καθένα από τέσσερα κανάλια της, σύμφωνα με τη Nielsen, με πρώτη, μεταξύ τους, επιλογή την ΕΡΤ1 και αμέσως μετά την ΕΡΤ3.

Την Κυριακή τα σκήπτρα τηλεθέασης πέρασαν στο Mega, Alpha και ΣΚΑΪ διαγωνίστηκαν για την δεύτερη θέση, τρίτο στις επιλογές της ημέρας ήταν το Star με πέμπτο τον ΑΝΤ1.

Σχεδόν ισόβαθμα ήταν ΕΡΤ1 και ΕΡΤ2ΣΠΟΡ και το ΕΡΤNews προσπέρασε το MAK TV. Το στοιχείο του κατακερματισμού δυνάμεων τηλεθέασης στα κανάλια της ΕΡΤ συντηρήθηκε.

