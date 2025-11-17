search
Συνέντευξη στην ΕΡΤ παραχωρεί το πρωί της Τρίτης ο Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραχωρήσει συνέντευξη στην εκπομπή «Συνδέσεις» του τηλεοπτικού σταθμού ERT News, στους δημοσιογράφους Κώστα Παπαχλιμίντζο και Κατερίνα Δούκα στις 8.00 αύριο το πρωί.

Επιπλέον, στις 18.00 θα συμμετάσχει σε συζήτηση με την Victoria Hislop, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Reimagine Tourism 2025» που διοργανώνει η «Καθημερινή» στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

