17.11.2025 18:15

Εκατομμυριούχος τηλεθέασης και πάλι το «Σόι σου» την Παρασκευή (14/11)

17.11.2025 18:15
soi soy nea sezon – new

«Σφαίρα» πήγε σε τηλεθέαση και αυτή την Παρασκευή το τρίο διπλό νέο επεισόδιο της σειράς «Το σόι σου» καταφέρνοντας διαφορά τουλάχιστον πέντε ποσοστιαίων μονάδων από τον ανταγωνισμό.

Το δεύτερο σε επίδοση πρόγραμμα της ημέρας, το «The Voice», είχε διαφορά από την πρωτοπόρου σειρά μισό και πλέον εκατομμύριο τηλεθεατές. Τρίτο δημοφιλέστερο πρόγραμμα ήταν το επεισόδιο της σειράς «Η γη της ελιάς» και το «καρέ» συμπλήρωσαν ο «Τροχός της τύχης», παρέα με το «Deal» που ισοβάθμησαν.

Το πρώτο σε δημοφιλία πρόγραμμα της κατηγορίας του το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega, έφθασε στην έκτη θέση του Top 10 της ημέρας με εκείνο του Alpha αμέσως μετά.

Το «The chase» ήταν στην θέση 8 και ισοδύναμα αναδείχθηκαν το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» και το κεντρικό δελτίο του Star.

