MEGA: Πυρετωδώς τα γυρίσματα για το reunion του «Στο παρα 5» – Μεγάλη η διάδραση με το τηλεοπτικό κοινό

Περισσότερες από 300.000 επισκέψεις και 32.000 συμμετοχές, από τις οποίες αναδείχθηκαν αγαπημένες σκηνές, ατάκες αλλά και ιδέες για το επετειακό επεισόδιο της σειράς «Στο παρα 5» για τα 20αχρονα από την πρεμιέρα του, δέχθηκε το θεματικό microsite του Mega.

Στο πλατό και το σπίτι όπου πραγματοποιούνται γυρίσματα οι ρυθμοί είναι πυρετώδεις.

Οι πρωταγωνιστές, μαζί με συντελεστές και συνεργάτες που σημάδεψαν την πορεία του «Στο Παρά Πέντε», συναντήθηκαν ξανά 20 χρόνια μετά.

Όπως έχει δηλώσει ο δημιουργός και πρωταγωνιστής της, Γιώργος Καπουτζίδης, η σειρά «άλλαξε τις ζωές πολλών από εμάς που συμμετείχαμε σε αυτή. Σίγουρα άλλαξε τη δική μου ζωή ριζικά και πιστεύω πως επηρέασε και τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείτε καθημερινά με τους ανθρώπους γύρω σας».

Στο Reunion, εκτός από την Ντάλια, τη Ζουμπουλία, την Αγγέλα, τον Φώτη και τον Σπύρο, θα δούμε και πολλούς ακόμη ηθοποιούς που άφησαν το στίγμα τους στην κωμωδία-σταθμό του MEGA.

Διαβάστε επίσης:

Το Smart Ring του Γιάννη Αλαφούζου – Το διακριτικό «εργαστήριο υγείας» που αλλάζει την καθημερινότητα του χρήστη

Γιώργος Λιάγκας: «Γι’ αυτό τον λόγο έστειλα εξώδικο στον Λάκη Λαζόπουλο» (Video)

Ο πρόεδρος της FCC βάζει «στο μάτι» το «Late Night» του NBC – Αναδημοσίευσε αναρτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ