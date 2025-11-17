search
MEGA: Πυρετωδώς τα γυρίσματα για το reunion του «Στο παρα 5» – Μεγάλη η διάδραση με το τηλεοπτικό κοινό

17.11.2025 14:22
MEGA – sto-para-pente

Περισσότερες από 300.000 επισκέψεις και 32.000 συμμετοχές, από τις οποίες αναδείχθηκαν αγαπημένες σκηνές, ατάκες αλλά και ιδέες για το επετειακό επεισόδιο της σειράς «Στο παρα 5» για τα 20αχρονα από την πρεμιέρα του, δέχθηκε το θεματικό microsite του Mega.

Στο πλατό και το σπίτι όπου πραγματοποιούνται γυρίσματα οι ρυθμοί είναι πυρετώδεις.

Οι πρωταγωνιστές, μαζί με συντελεστές και συνεργάτες που σημάδεψαν την πορεία του «Στο Παρά Πέντε», συναντήθηκαν ξανά 20 χρόνια μετά.

Όπως έχει δηλώσει ο δημιουργός και πρωταγωνιστής της, Γιώργος Καπουτζίδης, η σειρά «άλλαξε τις ζωές πολλών από εμάς που συμμετείχαμε σε αυτή. Σίγουρα άλλαξε τη δική μου ζωή ριζικά και πιστεύω πως επηρέασε και τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείτε καθημερινά με τους ανθρώπους γύρω σας».

Στο Reunion, εκτός από την Ντάλια, τη Ζουμπουλία, την Αγγέλα, τον Φώτη και τον Σπύρο, θα δούμε και πολλούς ακόμη ηθοποιούς που άφησαν το στίγμα τους στην κωμωδία-σταθμό του MEGA.

uefa_draw_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

H UEFA σκέφτεται League Phase για τα προκριματικά Μουντιάλ και Euro

martha-arkouda-arktouros-4
ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στη Δράμα: Πυροβόλησαν και αποκεφάλισαν αρκούδα

SURVIVOR NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: Νέα «επεισόδιο» και αντιδράσεις για το επερχόμενο «Survivor – Αθηναίοι vs. Επαρχιώτες»

tesla_1711_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tesla: Το 41% των οδηγών ηλεκτρικών αυτοκινήτων παγκοσμίως θα απέφευγε το αυτοκίνητο του Μασκ για πολιτικούς λόγους

nosokomeio_hania
ΕΛΛΑΔΑ

Νοσοκομείο Χανίων: Ατύχημα με όπλο στην αλλαγή φρουράς για επικίνδυνο κρατούμενο

toyrnas-new
LIFESTYLE

Κώστας Τουρνάς: «Είχα πει στον Οικονομόπουλο ότι θα πεθάνει επιτυχημένος τραγουδιστής» (Video)

syriopoulou
LIFESTYLE

Ευαγγελία Συριοπούλου: «Δεν κοιμάμαι το βράδυ, έχω πολύ μεγάλο άγχος και στεναχώρια»

bisbikou-gymnastiki
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες: Ο προπονητής της αθλήτριας σε σοκ - «Ή έχει παρασυρθεί, ή έχει εξαπατηθεί»

soi new
LIFESTYLE

Μελέτης Ηλίας: «Ο "Χαμπέας" και η "Λυδία" περίμεναν ότι θα κάνει τέτοια επιτυχία "Το Σόι Σου"» (Video)

14112025-ydoe-apates-1-1
ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν μπορείτε να διανοηθείτε τι θα γίνει τη Δευτέρα» - Νέες αποκαλύψεις προαναγγέλλει ο Μαρτίκας για τον επιχειρηματία με τις απάτες

