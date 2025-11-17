Ο πρόεδρος της FCC βάζει «στο μάτι» το «Late Night» του NBC – Αναδημοσίευσε αναρτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ

Ο πρόεδρος της FCC (Federal Communications Commission, Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών) Μπρένταν Καρ αναδημοσίευσε τα σχόλια του Προέδρου των ΗΠΑ με τα οποία ζητά από το NBC την απόλυση του παρουσιαστή της εκπομπής «Late Night» Σεθ Μάγερς.

Σχεδόν δύο μήνες μετά την προσωρινή αναστολή της εκπομπής «Jimmy Kimmel Live!» από το ABC λόγω ενός σχολίου που έκανε ο παρουσιαστής Τζίμι Κίμελ κατά τη διάρκεια της εκπομπής της 15ης Σεπτεμβρίου και που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο διαδίκτυο, μεταξύ άλλων και από τον Καρ, φαίνεται ότι τώρα έχει στο στόχαστρό του τον Σεθ Μάγερς.

Στα αμερικανικά ΜΜΕ αναπτύχθηκε προβληματισμός μήπως ο πρόεδρος της FFC Μπρένταν Καρ έχει «κλειδώσει» τον επόμενο στόχο του.

Το Σάββατο, ο Καρ αναδημοσίευσε στο Χ μία από τις αναρτήσεις του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social, ζητώντας την απόλυση του Μάγερς, του παρουσιαστή της εκπομπής «Late Night» του NBC.

«Ο Σεθ Μάγερς του NBC πάσχει από μια ανίατη περίπτωση Trump Derangement Syndrome (TDS). Χθες το βράδυ τον είδαμε σε μια ανεξέλεγκτη οργή, πιθανώς λόγω του γεγονότος ότι η «εκπομπή» του είναι μια καταστροφή με όρους τηλεθέασης. Πέρα από όλα τα άλλα, ο Μάγερς δεν έχει κανένα ταλέντο και το NBC πρέπει να τον απολύσει ΑΜΕΣΩΣ!» έγραψε ο Τραμπ.

Ο Καρ δεν έκανε κάποιο επιπλέον σχόλιο στην αναδημοσίευσή του στο X, αλλά την επόμενη μέρα μοιράστηκε ότι επισκέφθηκε τον Αμερικανό Πρόεδρο το Σαββατοκύριακο. «Ήταν υπέροχο να είμαι με τον πρόεδρο Τραμπ αυτό το Σαββατοκύριακο. Οι πολιτικές του προέδρου Τραμπ ξεδιπλώνουν ένα νέο κύμα ανάπτυξης και καινοτομίας σε διάφορες περιοχές της χώρας», έγραψε ο πρόεδρος της FCC σε άλλη ανάρτηση στο X, μαζί με μια φωτογραφία του ίδιου και του Τραμπ μαζί.

Σχόλια για την ανάρτηση ζήτησε από την FCC και το τηλεοπτικό δίκτυο NBC, το Hollywood Reporter.

Αν και ο Καρ δεν σχολίασε, η έμμεση δημόσια συνυπογραφή στην παραίνεση (ή μήπως απαίτηση;) του προέδρου των ΗΠΑ προς το NBC να απολύσει τον παρουσιαστή του βραδινού τοκ σόου του, έρχεται μετά το περιστατικό με την-προσωρινή-παύση του τοκ σόου του Τζιμι Κίμελ στο ABC (της Disney) τον Σεπτέμβριο για τις δηλώσεις που είχε κάνει έπειτα από τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Ο Μπρένταν Καρ στις 17 Σεπτεμβρίου σε podcast (του Μπένι Τζόνσον) είχε αναφέρει ότι η FCC διαθέτει «μέτρα που μπορούμε να εξετάσουμε. Μπορούμε να το κάνουμε με τον εύκολο ή με τον δύσκολο τρόπο», είχε πει ο Καρ τότε. «Αυτές οι εταιρείες μπορούν να βρουν τρόπου να αλλάξουν τη στάση τους και να λάβουν μέτρα, απέναντι στον Κίμελ, αλλιώς η Επιτροπή θα έχει επιπλέον δουλειά μπροστά της».

Λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του Καρ, δύο μεγάλοι ραδιοτηλεοπτικοί Όμιλοι, οι Nexstar και Sinclair, απέσυραν το «Jimmy Kimmel Live!» από το περιεχόμενο σε αρκετά από τους θυγατρικούς τηλεοπτικού σταθμούς τους, καθώς και από το ABC.

Το περίφημο βραδινό τοκ σόου επέστρεψε στις μεταδόσεις εκπομπών στις 23 του ίδιου μήνα.

