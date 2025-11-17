search
ΔΕΥΤΕΡΑ 17.11.2025 11:41
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.11.2025 09:49

Χωρίς τη Φαίη Σκορδά σήμερα το «Buongiorno» – Τι είπε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος στην έναρξη της εκπομπής (Video)

17.11.2025 09:49
buongiorno-new

Χωρίς τη Φαίη Σκορδά ξεκίνησε σήμερα (17/11) το Buongiorno, με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο να καλημερίζει τους τηλεθεατές, ενημερώνοντας ότι κάποιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η παρουσιάστρια με το μάτι της, δεν της επέτρεψε να εμφανιστεί στον τηλεοπτικό αέρα.

«Μια εκπομπή που είναι πολύ ιδιαίτερη γιατί για πρώτη φορά, μετά από όλα τα χρόνια που συνεργάζομαι με τη Φαίη, δεν θα μπορεί να είναι εδώ. Πέντε λεπτά πριν μπει στο στούντιο, είχε ένα θέμα με το μάτι της… Να της ευχηθούμε περαστικά» είπε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος με τους συνεργάτες της να εύχονται περαστικά.

Διαβάστε επίσης:

Συνέντευξη Μητσοτάκη στην ΕΡΤ

Χρηστίδου για Λιάγκα: «Από τη στιγμή που βροντοφωνάζεις ότι κανείς δεν θα σε φιμώσει, αυτό το δικαίωμα ισχύει για όλους μας»

ΣΚΑΪ: Ρίχνει στη μάχη της τηλεθέασης νέο ριάλιτι χωρίς …παρουσιαστή – Το νέο στοίχημα του καναλιού

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mamdani
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αναδίπλωση Τραμπ απέναντι στον Μαμντάνι – Τώρα ζητά συνάντηση

polytexneio_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα μηνύματα των πολιτικών αρχηγών για την επέτειο του Πολυτεχνείου

limeniko_asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Ναυάγιο στη Γαύδο: Στους έξι οι νεκροί μετανάστες – Έρευνες για ακόμη οχτώ αγνοούμενους (video)

sheikh-hasina
ΚΟΣΜΟΣ

Μπανγκλαντές: Η ανατραπείσα πρωθυπουργός Χασίνα καταδικάστηκε σε θάνατο – Κατηγορείται για αιματηρή καταστολή σε διαδηλώσεις

trump
ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση στο Καπιτώλιο: Ο Τραμπ χορηγεί χάρη σε έναν ακόμη οπαδό του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
toyrnas-new
LIFESTYLE

Κώστας Τουρνάς: «Είχα πει στον Οικονομόπουλο ότι θα πεθάνει επιτυχημένος τραγουδιστής» (Video)

syriopoulou
LIFESTYLE

Ευαγγελία Συριοπούλου: «Δεν κοιμάμαι το βράδυ, έχω πολύ μεγάλο άγχος και στεναχώρια»

soi new
LIFESTYLE

Μελέτης Ηλίας: «Ο "Χαμπέας" και η "Λυδία" περίμεναν ότι θα κάνει τέτοια επιτυχία "Το Σόι Σου"» (Video)

bisbikou-gymnastiki
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες: Ο προπονητής της αθλήτριας σε σοκ - «Ή έχει παρασυρθεί, ή έχει εξαπατηθεί»

xristidou_tsouros
MEDIA

Στο πλευρό Τσουρού η Χρηστίδου: «Ο Χάρης ήταν ένας άνθρωπος που έλεγε “θα φύγω” και στο τέλος το κανάλι του είπε “φύγε”»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 17.11.2025 11:41
mamdani
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αναδίπλωση Τραμπ απέναντι στον Μαμντάνι – Τώρα ζητά συνάντηση

polytexneio_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα μηνύματα των πολιτικών αρχηγών για την επέτειο του Πολυτεχνείου

limeniko_asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Ναυάγιο στη Γαύδο: Στους έξι οι νεκροί μετανάστες – Έρευνες για ακόμη οχτώ αγνοούμενους (video)

1 / 3