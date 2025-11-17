Χωρίς τη Φαίη Σκορδά σήμερα το «Buongiorno» – Τι είπε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος στην έναρξη της εκπομπής (Video)

Χωρίς τη Φαίη Σκορδά ξεκίνησε σήμερα (17/11) το Buongiorno, με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο να καλημερίζει τους τηλεθεατές, ενημερώνοντας ότι κάποιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η παρουσιάστρια με το μάτι της, δεν της επέτρεψε να εμφανιστεί στον τηλεοπτικό αέρα.

«Μια εκπομπή που είναι πολύ ιδιαίτερη γιατί για πρώτη φορά, μετά από όλα τα χρόνια που συνεργάζομαι με τη Φαίη, δεν θα μπορεί να είναι εδώ. Πέντε λεπτά πριν μπει στο στούντιο, είχε ένα θέμα με το μάτι της… Να της ευχηθούμε περαστικά» είπε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος με τους συνεργάτες της να εύχονται περαστικά.

