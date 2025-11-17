Χωρίς τη Φαίη Σκορδά σήμερα το «Buongiorno» – Τι είπε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος στην έναρξη της εκπομπής (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Χωρίς τη Φαίη Σκορδά ξεκίνησε σήμερα (17/11) το Buongiorno, με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο να καλημερίζει τους τηλεθεατές, ενημερώνοντας ότι κάποιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η παρουσιάστρια με το μάτι της, δεν της επέτρεψε να εμφανιστεί στον τηλεοπτικό αέρα.
«Μια εκπομπή που είναι πολύ ιδιαίτερη γιατί για πρώτη φορά, μετά από όλα τα χρόνια που συνεργάζομαι με τη Φαίη, δεν θα μπορεί να είναι εδώ. Πέντε λεπτά πριν μπει στο στούντιο, είχε ένα θέμα με το μάτι της… Να της ευχηθούμε περαστικά» είπε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος με τους συνεργάτες της να εύχονται περαστικά.
Διαβάστε επίσης:
Χρηστίδου για Λιάγκα: «Από τη στιγμή που βροντοφωνάζεις ότι κανείς δεν θα σε φιμώσει, αυτό το δικαίωμα ισχύει για όλους μας»
ΣΚΑΪ: Ρίχνει στη μάχη της τηλεθέασης νέο ριάλιτι χωρίς …παρουσιαστή – Το νέο στοίχημα του καναλιού
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.