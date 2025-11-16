Χρηστίδου για Λιάγκα: «Από τη στιγμή που βροντοφωνάζεις ότι κανείς δεν θα σε φιμώσει, αυτό το δικαίωμα ισχύει για όλους μας»

Τη δημόσια αντιπαράθεση, που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Λάκη Λαζόπουλο και τον Γιώργο Λιάγκα, σχολίασε η Σίσσυ Χρηστίδου και οι συνεργάτες της.

Η παρουσιάστρια επέκρινε τη στάση του Γιώργου Λιάγκα, που -ενώ υπεραμύνεται του δικαιώματός του να σχολιάζει τα λεγόμενα και τις πράξεις άλλων μέσα από την εκπομπή του- δεν δέχεται κριτική προς το πρόσωπό του.

«Ο Λάκης είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος που το χειρίστηκε κατά τη γνώμη μου, γιατί βγήκε λίγο από τη σάτιρα και μπήκε στον ρόλο που θα περίμενες να μη χρειάζεται απέναντι στο Λιάγκα να μπεις. Γνωρίζοντας ότι είναι ένας άνθρωπος τόσα χρόνια στη δουλειά. Και μπήκε σε αυτό τον ρόλο να του πει ότι: τώρα τι είναι, τι μου λες; Ότι ξεχνάς μάλλον τι είμαι και γιατί είμαι εδώ και τι κάνω ακριβώς», σχολίασε η Σίσσυ Χρηστίδου.

»Εμένα αυτό που μου κάνει -δε μου κάνει εντύπωση μάλλον, αλλά το λέω- είναι αυτό που συζητάμε και είδαμε ότι και ο Γιώργος κάνει αυτή την αναφορά μετά στο πάνελ και λέει “εγώ θα είμαι εδώ και θα λέω τη γνώμη μου για όλους και για όλα”. Αυτό λοιπόν, το ίδιο θα ξαναπώ, αυτό που έχει γίνει και με τη δική μας εκπομπή και με εμένα προσωπικά ή με τον Νίκο, ότι από τη στιγμή που το κάνεις εσύ και το βροντοφωνάζεις κιόλας ότι θα το κάνεις και ότι κανείς δεν θα σε φιμώσει, αυτό το δικαίωμα ισχύει για όλους μας», πρόσθεσε.

«Όσο αφήνουμε απ’ έξω από το παιχνίδι τις οικογένειες, τα παιδιά μας, ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και ο ένας για τον άλλον μιλάει, σχολιάζει και κρίνει επαγγελματικές δράσεις, το κάνουμε από όλες τις πλευρές. Δεν γίνεται όταν είναι αυτός ο ρόλος σου και είναι αυτή η δουλειά σου, να λες ότι εγώ θα σχολιάζω για όλους εσάς και εσείς θα κάνετε σιωπή», διαμήνυσε.

