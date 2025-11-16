Ναταλί Κάκκαβα: «Ο Τσουρός κι ο Λεμπιδάκης παίζουν εν αγνοία τους τον ρόλο που τους έχει βάλει ο ΣΚΑΪ»

Για τις αποχωρήσεις από το πάνελ της εκπομπής του Κώστα Τσουρού μίλησαν στην εκπομπή «Εδώ TV» που έκανε πρεμιέρα, χθες Σάββατο, στο Open.

«Εγώ γνωρίζω ότι ο Χάρης μπήκε σε ένα κλίμα περίεργο για τον ίδιο κι αποφάσισε με αυτή την ανάρτηση να παραιτηθεί από μία εκπομπή στην οποία έβλεπε ότι δεν είχε χώρο κι άκουγε δεξιά κι αριστερά ότι φεύγουν άνθρωποι. Κι ήταν κι ο ίδιος μέσα και νομίζω ότι ο οποιοσδήποτε από εμάς θα είχε την ίδια αντίδραση γιατί θα σε φάνε και σε ωθούν σε παραίτηση. Τι θα κάνεις αν υπάρχουν διαρροές χωρίς να γνωρίζεις αν γίνονται από τον παρουσιαστή ή από το κανάλι ή από τη διοίκηση;» σχολίασε ο Γρηγόρης Γκουντάρας.

«Δυστυχώς κι οι δύο είναι θύματα μιας κατάστασης. Παίζουν πολύ καλά τον ρόλο τους εν αγνοία τους, που τους έχει βάλει ο ΣΚΑΙ. Κατ’ εμέ ο μοναδικός υπεύθυνος είναι ο ΣΚΑΙ. Λέω άλλα σε εσένα, δεν σε ενημερώνω εσένα κι αυτή τη στιγμή ο ΣΚΑΙ έχει καταφέρει να υπάρχουν τρεις αποχωρήσεις, της Άννας Κανδύλη, του Χάρη Λεμπιδάκη και του Στέργιου Σαρματζή», είπε από την πλευρά της η Ναταλί Κάκκαβα.

