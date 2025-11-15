Στο πλευρό Τσουρού η Χρηστίδου: «Ο Χάρης ήταν ένας άνθρωπος που έλεγε “θα φύγω” και στο τέλος το κανάλι του είπε “φύγε”»

Τις τελευταίες εξελίξεις για την εκπομπή του Κώστα Τσουρού, μετά την αποχώρηση του Χάρη Λεμπιδάκη από την εκπομπή του ΣΚΑΪ, σχολίασε η Σίσσυ Χρηστίδου και οι συνεργάτες της.

«Ο Χάρης στην εκπομπή έφερε πολύ σημαντικό υλικό και πιστεύω ότι ο Κώστας αναγνώριζε την συμβολή του», ανέφερε αρχικά η παρουσιάστρια του Mega.

Διαβάζοντας στον αέρα της εκπομπής την ανάρτηση του δημοσιογράφου, ο Νίκος Συρίγος εξήγησε πως από αυτή πως έφυγε μόνος του και κανείς δεν τον έδιωξε.

«Είναι αστείο να το συζητάμε», σχολίασε χαρακτηριστικά, με τον Παύλο Σταματόπουλο να του λέει: «Καταρχάς ηρέμησε! Έστρωσε το χαλί ο Γιώργος και ο Χάρης δεν είπε ότι δεν ισχύει».

Εκείνη τη στιγμή η Σίσσυ Χρηστίδου αποκάλυψε πως της ήρθε μήνυμα στο κινητό της για το θέμα, αναφέροντας: «Δεν θα σας πω από ποιον έχω λάβει μήνυμα, αλλά το ρεπορτάζ μου που εξελίσσεται αυτή τη στιγμή λέει ότι ο Χάρης ήταν ένας άνθρωπος που έλεγε “θα φύγω”, έκανε προαναγγελίες και στο τέλος το κανάλι του είπε “φύγε” και ο Κώστας δεν έχει καμία απολύτως σχέση με όλο αυτό. Έφτανε γενικά στα αυτιά του καναλιού ότι έλεγε κάποια πράγματα για την εκπομπή και πιο έξω. Δεν έκανε παράπονα μόνο εσωτερικά».

