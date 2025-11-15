search
ΣΑΒΒΑΤΟ 15.11.2025 15:23
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.11.2025 12:58

Στο πλευρό Τσουρού η Χρηστίδου: «Ο Χάρης ήταν ένας άνθρωπος που έλεγε “θα φύγω” και στο τέλος το κανάλι του είπε “φύγε”»

15.11.2025 12:58
xristidou_tsouros

Τις τελευταίες εξελίξεις για την εκπομπή του Κώστα Τσουρού, μετά την αποχώρηση του Χάρη Λεμπιδάκη από την εκπομπή του ΣΚΑΪ, σχολίασε η Σίσσυ Χρηστίδου και οι συνεργάτες της.

«Ο Χάρης στην εκπομπή έφερε πολύ σημαντικό υλικό και πιστεύω ότι ο Κώστας αναγνώριζε την συμβολή του», ανέφερε αρχικά η παρουσιάστρια του Mega.

Διαβάζοντας στον αέρα της εκπομπής την ανάρτηση του δημοσιογράφου, ο Νίκος Συρίγος εξήγησε πως από αυτή πως έφυγε μόνος του και κανείς δεν τον έδιωξε.

«Είναι αστείο να το συζητάμε», σχολίασε χαρακτηριστικά, με τον Παύλο Σταματόπουλο να του λέει: «Καταρχάς ηρέμησε! Έστρωσε το χαλί ο Γιώργος και ο Χάρης δεν είπε ότι δεν ισχύει».

Εκείνη τη στιγμή η Σίσσυ Χρηστίδου αποκάλυψε πως της ήρθε μήνυμα στο κινητό της για το θέμα, αναφέροντας: «Δεν θα σας πω από ποιον έχω λάβει μήνυμα, αλλά το ρεπορτάζ μου που εξελίσσεται αυτή τη στιγμή λέει ότι ο Χάρης ήταν ένας άνθρωπος που έλεγε “θα φύγω”, έκανε προαναγγελίες και στο τέλος το κανάλι του είπε “φύγε” και ο Κώστας δεν έχει καμία απολύτως σχέση με όλο αυτό. Έφτανε γενικά στα αυτιά του καναλιού ότι έλεγε κάποια πράγματα για την εκπομπή και πιο έξω. Δεν έκανε παράπονα μόνο εσωτερικά».

Διαβάστε επίσης:

World Press Photo Barcelona: Οι φωτογραφίες των νικητών

Τηλεθέαση Παρασκευής: Το «Σόι σου» τρέλανε ξανά τα μηχανάκια – Νέα διπλή πρωτιά με 30άρια στην prime time για «Χαμπέους» και «Τριαντάφυλλους»

«Έκαναν απάτη»: Ο Τραμπ θα κάνει αγωγή μαμούθ κατά του BBC – Θα ζητήσει αποζημίωση έως και 5 δισ. δολάρια

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
liagkas-kalyva-new
MEDIA

Το «καρφί» της Καλύβα για Λιάγκα: «Τώρα τελευταία καρφώνει όλους τους φίλους του – Βέβαια, έχει πει πολλές φορές ότι είναι ά-φιλος»

syntaxiouhoi_new_123
ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξης Μητρόπουλος: Έκρηξη του αριθμού των εργαζομένων συνταξιούχων – Επταπλασιάστηκαν σε σχέση με το 2023

proastiakos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Προαστιακός: Ακινητοποιούνται οι συρμοί για 10 λεπτά εις μνήμη του εργάτη που σκοτώθηκε – Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

wizardofthekremlin.ξπγ
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Ο Μάγος του Κρεμλίνου»: Το πρώτο τρέιλερ της ταινίας, με τον Τζούντ Λο στον ρόλο του Πούτιν

peripoliko_new
ΕΛΛΑΔΑ

«Θα σας στείλω στα σύνορα»: Συνελήφθη γνωστή δημοσιογράφος σε έλεγχο αλκοτέστ στην Αττική Οδό – Απειλούσε και έβριζε αστυνομικούς

Δείτε όλες τις ειδήσεις
thialia-matika-new
LIFESTYLE

Θάλεια Ματίκα: «Πάθαμε μεγάλη καταστροφή - Τα χάσαμε όλα και βρεθήκαμε χρεωμένοι» (Video)

mitsotakis-akinito-maketa
ΕΛΛΑΔΑ

Παίρνει μορφή το συγκρότημα πολυτελών διαμερισμάτων στο ιστορικό σπίτι των Μητσοτάκηδων στη Γλυφάδα (αποκλειστικές φωτό)  

liagkas-moutidou-new
LIFESTYLE

Μουτίδου κατά Λιάγκα: «Τι κατάντια, τι ντροπή της υφηλίου - Ξεφτιλίζεται χρόνια τώρα» (Video)

merz zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

«Να μείνετε στη χώρα σας, να πολεμήσετε» λέει ο Μερτς στον Ζελένσκι την ώρα που νέοι Ουκρανοί συρρέουν στη Γερμανία

liagkas-lazopoulos-new
MEDIA

Λαζόπουλος σε Λιάγκα: «Αν θες να με πας στα δικαστήρια, ο δρόμος ανοιχτός - Η άποψή μου δεν αλλάζει» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 15.11.2025 15:20
liagkas-kalyva-new
MEDIA

Το «καρφί» της Καλύβα για Λιάγκα: «Τώρα τελευταία καρφώνει όλους τους φίλους του – Βέβαια, έχει πει πολλές φορές ότι είναι ά-φιλος»

syntaxiouhoi_new_123
ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξης Μητρόπουλος: Έκρηξη του αριθμού των εργαζομένων συνταξιούχων – Επταπλασιάστηκαν σε σχέση με το 2023

proastiakos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Προαστιακός: Ακινητοποιούνται οι συρμοί για 10 λεπτά εις μνήμη του εργάτη που σκοτώθηκε – Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

1 / 3