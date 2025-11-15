Τηλεθέαση Παρασκευής: Το «Σόι σου» τρέλανε ξανά τα μηχανάκια – Νέα διπλή πρωτιά με 30άρια στην prime time για «Χαμπέους» και «Τριαντάφυλλους»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ανίκητο αποδείχτηκε για μια ακόμη Παρασκευή το «Σόι Σου» στην prime time της Παρασκευής (14/11). «Χαμπέοι» και «Τριαντάφυλλοι» πήραν νέα διπλή πρωτιά σε δυναμικό κοινό και γενικό σύνολο, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό.
Η σειρά του ALPHA έκανε 30,8% στο δυναμικό κοινό και 27,8% στο γενικό σύνολο.
Στα υπόλοιπα προγράμματα, “The Voice” και “Η Γη της Ελιάς” διατήρησαν τη σταθερή δυναμική τους στους πίνακες τηλεθέασης, ενώ το GNTM και ο “Γιατρός” κινήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα.
Αναλυτικά:
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
Το Σόι Σου 30,8%
The Voice 12,4%
GNTM 12%
Ο Γιατρός 10,2%
Η Γη της Ελιάς 9,3%
Hotel Elvira 6,8%
Στην Πίεση 0,7%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Το Σόι Σου 27,8%
The Voice 17,3%
Η Γη της Ελιάς 16,8%
Ο Γιατρός 10,1%
GNTM 8,9%
Hotel Elvira 8,4%
Στην Πίεση 1,1%
Διαβάστε επίσης:
«Έκαναν απάτη»: Ο Τραμπ θα κάνει αγωγή μαμούθ κατά του BBC – Θα ζητήσει αποζημίωση έως και 5 δισ. δολάρια
Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)
Εκατομμυριούχος σε τηλεθέαση, πάλι, ο «Άγιος έρωτας» (13/11)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.