Τηλεθέαση Παρασκευής: Το «Σόι σου» τρέλανε ξανά τα μηχανάκια – Νέα διπλή πρωτιά με 30άρια στην prime time για «Χαμπέους» και «Τριαντάφυλλους»

Ανίκητο αποδείχτηκε για μια ακόμη Παρασκευή το «Σόι Σου» στην prime time της Παρασκευής (14/11). «Χαμπέοι» και «Τριαντάφυλλοι» πήραν νέα διπλή πρωτιά σε δυναμικό κοινό και γενικό σύνολο, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό.

Η σειρά του ALPHA έκανε 30,8% στο δυναμικό κοινό και 27,8% στο γενικό σύνολο.

Στα υπόλοιπα προγράμματα, “The Voice” και “Η Γη της Ελιάς” διατήρησαν τη σταθερή δυναμική τους στους πίνακες τηλεθέασης, ενώ το GNTM και ο “Γιατρός” κινήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα.

Αναλυτικά:

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Το Σόι Σου 30,8%

The Voice 12,4%

GNTM 12%

Ο Γιατρός 10,2%

Η Γη της Ελιάς 9,3%

Hotel Elvira 6,8%

Στην Πίεση 0,7%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Το Σόι Σου 27,8%

The Voice 17,3%

Η Γη της Ελιάς 16,8%

Ο Γιατρός 10,1%

GNTM 8,9%

Hotel Elvira 8,4%

Στην Πίεση 1,1%

Διαβάστε επίσης:

«Έκαναν απάτη»: Ο Τραμπ θα κάνει αγωγή μαμούθ κατά του BBC – Θα ζητήσει αποζημίωση έως και 5 δισ. δολάρια

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

Εκατομμυριούχος σε τηλεθέαση, πάλι, ο «Άγιος έρωτας» (13/11)