search
ΣΑΒΒΑΤΟ 15.11.2025 09:43
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.11.2025 09:27

Τηλεθέαση Παρασκευής: Το «Σόι σου» τρέλανε ξανά τα μηχανάκια – Νέα διπλή πρωτιά με 30άρια στην prime time για «Χαμπέους» και «Τριαντάφυλλους»

15.11.2025 09:27
soi soy nea sezon – new

Ανίκητο αποδείχτηκε για μια ακόμη Παρασκευή το «Σόι Σου» στην prime time της Παρασκευής (14/11). «Χαμπέοι» και «Τριαντάφυλλοι» πήραν νέα διπλή πρωτιά σε δυναμικό κοινό και γενικό σύνολο, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό.

Η σειρά του ALPHA έκανε 30,8% στο δυναμικό κοινό και 27,8% στο γενικό σύνολο.

Στα υπόλοιπα προγράμματα, “The Voice” και “Η Γη της Ελιάς” διατήρησαν τη σταθερή δυναμική τους στους πίνακες τηλεθέασης, ενώ το GNTM και ο “Γιατρός” κινήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα.

Αναλυτικά:

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Το Σόι Σου 30,8%

The Voice 12,4%

GNTM 12%

Ο Γιατρός 10,2%

Η Γη της Ελιάς 9,3%

Hotel Elvira 6,8%

Στην Πίεση 0,7%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Το Σόι Σου 27,8%

The Voice 17,3%

Η Γη της Ελιάς 16,8%

Ο Γιατρός 10,1%

GNTM 8,9%

Hotel Elvira 8,4%

Στην Πίεση 1,1%

Διαβάστε επίσης:

«Έκαναν απάτη»: Ο Τραμπ θα κάνει αγωγή μαμούθ κατά του BBC – Θα ζητήσει αποζημίωση έως και 5 δισ. δολάρια

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

Εκατομμυριούχος σε τηλεθέαση, πάλι, ο «Άγιος έρωτας» (13/11)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
marinakis_briefing
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για αναβάθμιση από Fitch: H Ελλάδα βελτιώνεται και πρέπει να βελτιωθεί και άλλο

soi soy nea sezon – new
MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: Το «Σόι σου» τρέλανε ξανά τα μηχανάκια – Νέα διπλή πρωτιά με 30άρια στην prime time για «Χαμπέους» και «Τριαντάφυλλους»

marjorie taylor green
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ αποκήρυξε δημοσίως τη βουλευτή Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν – «Το μόνο που κάνει η “τρελή” Μάγκι είναι παράπονα»

argentina_main
ΚΟΣΜΟΣ

Αλυσιδωτές εκρήξεις σε βιομηχανική ζώνη στo Μπουένος Άιρες – Περισσότεροι από 20 τραυματίες (Video/Photos)

tsolakidis vasilis
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Εισοδηματική Ανισότητα και Κλιματική Αλλαγή – Δύο όψεις του ιδίου νομίσματος

Δείτε όλες τις ειδήσεις
thialia-matika-new
LIFESTYLE

Θάλεια Ματίκα: «Πάθαμε μεγάλη καταστροφή - Τα χάσαμε όλα και βρεθήκαμε χρεωμένοι» (Video)

merz zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

«Να μείνετε στη χώρα σας, να πολεμήσετε» λέει ο Μερτς στον Ζελένσκι την ώρα που νέοι Ουκρανοί συρρέουν στη Γερμανία

liagkas-moutidou-new
LIFESTYLE

Μουτίδου κατά Λιάγκα: «Τι κατάντια, τι ντροπή της υφηλίου - Ξεφτιλίζεται χρόνια τώρα» (Video)

hitch_1311_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Είναι παράνομος ο κοτσαδόρος σε ΙΧ; – Τι λέει ο νόμος, ποια είναι τα πρόστιμα

liagkas-lazopoulos-new
MEDIA

Λαζόπουλος σε Λιάγκα: «Αν θες να με πας στα δικαστήρια, ο δρόμος ανοιχτός - Η άποψή μου δεν αλλάζει» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 15.11.2025 09:43
marinakis_briefing
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για αναβάθμιση από Fitch: H Ελλάδα βελτιώνεται και πρέπει να βελτιωθεί και άλλο

soi soy nea sezon – new
MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: Το «Σόι σου» τρέλανε ξανά τα μηχανάκια – Νέα διπλή πρωτιά με 30άρια στην prime time για «Χαμπέους» και «Τριαντάφυλλους»

marjorie taylor green
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ αποκήρυξε δημοσίως τη βουλευτή Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν – «Το μόνο που κάνει η “τρελή” Μάγκι είναι παράπονα»

1 / 3