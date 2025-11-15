Εδώ TV: Λαμπερή πρεμιέρα με χαμόγελα

Με φρέσκια διάθεση και ολοκάθαρη τηλεοπτική ταυτότητα έκανε πρεμιέρα στις 16:00 η νέα εκπομπή, «ΕΔΩ TV», στη συχνότητα του OPEN, με παρουσιαστές τον Γρηγόρη Γκουντάρα και τη Ναταλί Κάκκαβα.

Από τα πρώτα λεπτά, το κλίμα στο πλατό ήταν ζεστό, αυθόρμητο και απόλυτα ψυχαγωγικό. Ο Γρηγόρης και η Ναταλί καλωσόρισαν τους τηλεθεατές με χαμόγελο και ενθουσιασμό.

Μαζί τους, η έμπειρη δημοσιογράφος Χρίσλα Γεωργακοπούλου, ο Θοδωρής Ρακιντζής, η Έλενα Σωτηροπούλου και ο Σωτήρης Καραμίντζας.

Στην έναρξη, οι παρουσιαστές υποδέχθηκαν το κοινό με λόγια που έδωσαν αμέσως τον τόνο της εκπομπής: «Δεν ξέρετε πόσο καιρό ανυπομονούσαμε να σας πούμε αυτή την πρώτη καλησπέρα. Φυσικά εγώ θα είμαι εδώ με το αγόρι μου, δεν κατάφερες να με ξεφορτωθείς τηλεοπτικά», είπε αρχικά η Ναταλί Κάκκαβα.

Και στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Γρηγόρης Γκουντάρας: «Δεν πειράζει ευτυχία είναι αυτό. 15 Νοεμβρίου καταφέραμε να βγούμε πιο αργά και από τους Ράδιο Αρβύλα!», είπε αστειευόμενος.

Οι δυο πανέμορφες ανθοδέσμες που κατέφθασαν στο πλατό

Το κλίμα έγινε ακόμη πιο συγκινητικό όταν στο πλατό κατέφθασαν δύο πανέμορφες ανθοδέσμες. Η πρώτη, με κόκκινες και ροζ λεπτομέρειες, προερχόταν από τη διοίκηση του OPEN, με τη Ναταλί Κάκκαβα να εκφράζει δημόσια τη συγκίνησή της:

«Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ νιώθουμε ότι επιστρέφουμε σε ένα κανάλι που μας έχει αγαπήσει πολύ στο παρελθόν και τώρα θα μας υποδεχθεί με τις καλύτερες των προοπτικών για να ριζώσουμε».

Λίγο αργότερα, έφτασε ακόμη μία ανθοδέσμη, αυτή τη φορά από τον Νίκο Κοκλώνη, CEO της Barkingwell Media, συνοδευόμενη από το μήνυμα:

«Αγαπημένοι μου, σας εύχομαι καλή αρχή. Είμαι σίγουρος ότι η εκπομπή σας θα φέρει πλούσιο αποκλειστικό περιεχόμενο από τον κόσμο της τηλεόρασης και θα τραβήξει το ενδιαφέρον των τηλεθεατών».

Οι παρουσιαστές ευχαρίστησαν τον Νίκο Κοκλώνη με ζεστά λόγια: «Ευχαριστούμε Νικόλα, πάνω από όλα για την εμπιστοσύνη, μας λείπεις!». Και ο Γρηγόρης Γκουντάρας πρόσθεσε: «Ευχαριστούμε και όλη την ομάδα της Barkingwell Media, πολυ χαμογελαστά και φιλικά πρόσωπα».

Η έναρξη του «ΕΔΩ TV» ήταν γεμάτη χαμόγελα, συγκίνηση και αληθινή διάθεση για μια νέα τηλεοπτική αρχή, με το κοινό να σχολιάζει ήδη θετικά την πρώτη τους εμφάνιση.

