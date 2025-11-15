Το «καρφί» της Καλύβα για Λιάγκα: «Τώρα τελευταία καρφώνει όλους τους φίλους του – Βέβαια, έχει πει πολλές φορές ότι είναι ά-φιλος»

Θέση για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τους ανθρώπους γύρω του ο Γιώργος Λιάγκας πήρε η Άρια Καλύβα.

Με αφορμή την ένταση που έχει δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα ανάμεσα στον παρουσιαστή και τον Κώστα Τσουρό, μετά τη συνέντευξη του Χάρη Λεμπιδάκη, η δημοσιογράφος του OPEN σχολίασε: «Πάντως τώρα τελευταία ο Γιώργος Λιάγκας τσακώνεται και καρφώνει όλους τους φίλους του».

«Εγώ θα ήθελα να μας πει κάποια στιγμή ο Γιώργος πώς ορίζει την έννοια της φιλίας γιατί τον έχουμε δει να καρφώνει τους φίλους του. Μια τη Δέσποινα Βανδή, μια τον Κώστα Τσουρό… Βέβαια, έχει πει πολλές φορές ότι είναι ά-φιλος. Το έχει πει, δικαιολογείται. Το έχει πει ο ίδιος ο Γιώργος ότι δεν έχει φίλους», πρόσθεσε.

