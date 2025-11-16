Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα.
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: Τραπέζια, σούβλες και μαδήματα…
ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής: Τι ανησυχεί τον Πρόεδρο
Real news: Σε κλοιό πιέσεων ο Ερντογάν
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Ισόβια σύνταξη και για το Μάτι
Κυριακάτικη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Ο γρίφος των εκλογών
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Οι 12 φόροι που μειώνονται το 2026
ΕΣΤΙΑ: Σχέδιο ΗΠΑ με υπογραφή ΕΛΙΑΜΕΠ: Καλώδιο έναντι Καστελλορίζου – Κύπρου
Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: 10 συναντήσεις ενότητας
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 18.000 «εξωχώριες» στη Βουλγαρία
ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: Εφιάλτης διαρκείας για την κυβέρνηση
Documento: Κρίμα
Κυριακάτικη ΚONTRA: Το σχέδιο Τσίπρα για τον νέο πολιτικό φορέα
