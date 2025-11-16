search
ΚΥΡΙΑΚΗ 16.11.2025
16.11.2025 07:27

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

16.11.2025 07:27
efimerides1

Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα.

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: Τραπέζια, σούβλες και μαδήματα…

ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής: Τι ανησυχεί τον Πρόεδρο

Real news: Σε κλοιό πιέσεων ο Ερντογάν

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Ισόβια σύνταξη και για το Μάτι

Κυριακάτικη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Ο γρίφος των εκλογών

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Οι 12 φόροι που μειώνονται το 2026

ΕΣΤΙΑ: Σχέδιο ΗΠΑ με υπογραφή ΕΛΙΑΜΕΠ: Καλώδιο έναντι Καστελλορίζου – Κύπρου

Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: 10 συναντήσεις ενότητας

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 18.000 «εξωχώριες» στη Βουλγαρία

ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: Εφιάλτης διαρκείας για την κυβέρνηση

Documento: Κρίμα

Κυριακάτικη ΚONTRA: Το σχέδιο Τσίπρα για τον νέο πολιτικό φορέα

Εδώ TV: Λαμπερή πρεμιέρα με χαμόγελα

Open: Απίθανο σκηνικό σε ζωντανή σύνδεση – Δημοσιογράφος το’ ριξε στο μπασκετάκι (Video)

Το «καρφί» της Καλύβα για Λιάγκα: «Τώρα τελευταία καρφώνει όλους τους φίλους του – Βέβαια, έχει πει πολλές φορές ότι είναι ά-φιλος»

kafsonas-gynaika-akropoli
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΟΣΑ: Επιβράδυνση των δράσεων για την κλιματική κρίση, παρά την αύξηση των ακραίων καιρικών φαινομένων

korisxades-new
TRAVEL

Κορυσχάδες: Το χωριό-σύμβολο της Εθνικής Αντίστασης που ξεχωρίζει για την ορεινή αρχιτεκτονική του

bia anilikwn
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα συμπλοκή ανηλίκων στην Πάτρα – 17χρονος έστειλε στο νοσοκομείο 16χρονο

tramp new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τραμπικότεροι του Τραμπ

shein temu
ΚΟΣΜΟΣ

Έρχεται φόρος 2 ευρώ για δέματα κάτω των 150 ευρώ – Τι αλλάζει από αρχές του 2026 για Temu, Shein, Trendyol και καταναλωτές

thialia-matika-new
LIFESTYLE

Θάλεια Ματίκα: «Πάθαμε μεγάλη καταστροφή - Τα χάσαμε όλα και βρεθήκαμε χρεωμένοι» (Video)

mitsotakis-akinito-maketa
ΕΛΛΑΔΑ

Παίρνει μορφή το συγκρότημα πολυτελών διαμερισμάτων στο ιστορικό σπίτι των Μητσοτάκηδων στη Γλυφάδα (αποκλειστικές φωτό)  

soi new
LIFESTYLE

Μελέτης Ηλίας: «Ο "Χαμπέας" και η "Λυδία" περίμεναν ότι θα κάνει τέτοια επιτυχία "Το Σόι Σου"» (Video)

Kinito
ΕΛΛΑΔΑ

Πρώην αθλήτρια των Ολυμπιακών Αγώνων ανάμεσα σε συλληφθέντες για τηλεφωνικές απάτες

liagkas-moutidou-new
LIFESTYLE

Μουτίδου κατά Λιάγκα: «Τι κατάντια, τι ντροπή της υφηλίου - Ξεφτιλίζεται χρόνια τώρα» (Video)

