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Επεισόδια σε πρωτοφανή ένταση σημειώθηκαν στην πόλη Λβιβ της Ουκρανίας, μεταξύ Ουκρανών στρατιωτικών αξιωματικών στρατολόγησης και κατοίκων το βράδυ της Τρίτης, προκαλώντας έρευνες από τις περιφερειακές αρχές και καταδίκη από ανώτερους Ουκρανούς αξιωματούχους.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν δεκάδες άτομα να περικυκλώνουν ένα όχημα του Εδαφικού Κέντρου Στρατολόγησης (TRC), φωνάζοντας «Ντροπή», ενώ το όχημα φαινόταν να έχει κατεστραμμένα ελαστικά και σκισμένο μπροστινό προφυλακτήρα.

Riots have erupted in Lviv over the forced mobilization of young men for Zelensky's meat grinder. End the war. pic.twitter.com/cbHEScSVLg — Ian Miles Cheong (@ianmiles) July 8, 2026

Οι συμμετέχοντες στη διαμαρτυρία ισχυρίστηκαν ότι αξιωματικοί του TRC είχαν επιχειρήσει να στρατολογήσουν δια της βίας δύο άνδρες.

🇺🇦 Budanov: If you tear off your clothes and beat a soldier of your army today, think about who will protect you tomorrow from the enemy army, which will also beat and tear off your clothes, but from you. I expect a fair reaction from law enforcement agencies to the events in… pic.twitter.com/RifINk5niO — MAKS 26 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) July 9, 2026

Ένας φέρεται να μεταφέρθηκε σε κέντρο στρατολόγησης, με τους διαδηλωτές να εμποδίζουν τους αστυνομικούς να πάρουν τον δεύτερο άνδρα. Οι διαδηλωτές απαίτησαν την απελευθέρωση του κρατούμενου.

Το περιστατικό ήταν το τελευταίο σε μια σειρά επιθέσεων εναντίον αξιωματικών που έχουν αναδείξει την οργή που σιγοβράζει εδώ και καιρό για τον τρόπο με τον οποίο ο ουκρανικός στρατός συμπληρώνει τις τάξεις του για να πολεμήσει μια μεγαλύτερη και καλύτερα εξοπλισμένη Ρωσία.

Η πολεμική προσπάθεια του Κιέβου βασίστηκε σε μια μαζική στρατολόγηση που έχει αμαυρωθεί από αναφορές για κακοποίηση και διαφθορά, μειώνοντας περαιτέρω τον ενθουσιασμό για υπηρεσία παρά τις νέες προσπάθειες να δελεαστούν οι Ουκρανοί να καταταγούν.

In Lviv, a major confrontation has erupted involving Ukraine's Territorial Recruitment Center (TRC).



Hundreds of people gathered to defend a man who was being forcibly conscripted by draft officers.

Chanting "Shame!", the crowd confronted the draft officers, and in the ensuing… pic.twitter.com/0awL5Kk8nK July 8, 2026

Σύμφωνα με την αστυνομία την Τετάρτη, το περιστατικό ξεκίνησε αφού οι αξιωματικοί του TRC αναγνώρισαν έναν άνδρα γεννημένο το 1996, ο οποίος καταζητούνταν για παραβίαση των απαιτήσεων στρατιωτικής καταχώρισης.

«Σκεφτείτε ποιος θα σας προστατεύσει αύριο»

Ο επικεφαλής του Προεδρικού Γραφείου, Κύριλο Μπουντάνοφ, καταδίκασε το περιστατικό, προειδοποιώντας για επιθέσεις εναντίον Ουκρανών στρατιωτικών.

«Αν σήμερα σκίζετε τα ρούχα και χτυπάτε στρατιώτες του δικού σας στρατού, σκεφτείτε ποιος θα σας προστατεύσει αύριο από έναν εχθρικό στρατό που θα σας χτυπήσει και θα σας σκίσει τα ρούχα», έγραψε ο Μπουντάνοφ.

«Περιμένω μια δίκαιη αντίδραση από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου στα γεγονότα στο Λβιβ», πρόσθεσε.

Το υπουργείο Άμυνας καταδίκασε επίσης το περιστατικό, χαρακτηρίζοντας την επίθεση εναντίον στρατιωτικών «απαράδεκτη».

🇺🇦 Chaos in Lviv: Crowd reportedly turns on Ukrainian recruitment officers.



Footage shows locals rushing in after officers allegedly grabbed and beat a 20-year-old man.



The confrontation escalated fast, ending with a military recruitment vehicle flipped over.



Source: DD… pic.twitter.com/h0VdeaqBCG — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 8, 2026

Η κοινωνία ριζοσπαστικοποιείται

Ο κοινοβουλευτικός επίτροπος της Ουκρανίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Ντμίτρο Λούμπινετς, καταδίκασε τη βία, αλλά είπε ότι δεν πρέπει να θεωρείται μεμονωμένο περιστατικό.

«Όταν οι άνθρωποι επικοινωνούν με τις αρχές εδώ και χρόνια, αναφέροντας πιθανές παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους… αλλά δεν βλέπουν μια σωστή νομική αξιολόγηση τέτοιων γεγονότων, αυτό αναπόφευκτα δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα», έγραψε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

«Η δυσπιστία συσσωρεύεται, η ένταση αυξάνεται και η κοινωνία ριζοσπαστικοποιείται».

Ο υπουργός Άμυνας Μιχαήλ Φεντόροφ έχει δεσμευτεί να μεταρρυθμίσει το σχέδιο, αλλά δεν έχει ακόμη αποκαλύψει τις λεπτομέρειες, ένα πολιτικά ευαίσθητο ζήτημα στην κουρασμένη από τον πόλεμο Ουκρανία.

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