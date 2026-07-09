Μιλάνο: 32χρονος πήδηξε με αλεξίπτωτο στα χρώματα της Παλαιστίνης από το Duomo (Video)

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Έκπληκτοι περαστικοί και τουρίστες στο κέντρο του Μιλάνου είδαν έναν 32χρονο να πηδάει με αλεξίπτωτο στα χρώματα της παλαιστινιακής σημαίας από τον καθεδρικό ναό του Duomo.

To περιστατικό συνέβη το βράδυ της Πέμπτης, 9 Ιουλίου, στην ιταλική πόλη. Εικόνες και βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν τον αλεξιπτωτιστή αμέσως μετά το άλμα από τους πυργίσκους του καθεδρικού ναού και την προσγείωσή του στο προαύλιο της εκκλησίας.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, καθώς ο νεαρός άνδρας απομακρύνθηκε αφού παρέλαβε το αλεξίπτωτό του, η αστυνομία, παρενέβη και συνέλαβε τον άνδρα.

Πριν από δεκατρία χρόνια, ένα παρόμοιο περιστατικό πυροδότησε διαμάχη για την ασφάλεια μιας από τις πιο αυστηρά φυλασσόμενες περιοχές στην Ιταλία.

Το σχεδόν πανομοιότυπο περιστατικό συνέβη τον Ιούλιο του 2013, όταν ένας άλτης βάσης, τότε 34 ετών, κατάφερε να αποφύγει την ασφάλεια, να εισέλθει στην ταράτσα του Duomo και να πηδήξει στην πλατεία.

Δεκατρία χρόνια αργότερα, ωστόσο, η ιστορία επαναλήφθηκε.

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