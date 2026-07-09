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09.07.2026 19:43

Έτοιμο το Ισραήλ να επιτεθεί στο Ιράν «για τρίτη φορά, εφόσον χρειαστεί»

09.07.2026 19:43
syria israil pligmata- new
φωτογραφία αρχείου

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Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) είναι έτοιμες να επιτεθούν στο Ιράν «για τρίτη φορά, εφόσον χρειαστεί», τόνισε σήμερα ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς κατά τη διάρκεια εκδήλωσης σε αεροπορική βάση.

«Οι ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες και σε εγρήγορση για επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων, προκειμένου να ανακτήσουν την αεροπορική υπεροχή και να πλήξουν εκ νέου το Ιράν για να εξαλείψουν τις απειλές – για τρίτη φορά, εφόσον χρειαστεί», δήλωσε ο Κατς.

«Εάν χρειαστεί να επιστρέψουμε, θα επιστρέψουμε με ακόμη μεγαλύτερη ισχύ», συμπλήρωσε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ.

«Το μακρύ χέρι του Ισραήλ θα σας φθάσει στην Τεχεράνη, στην Ταμπρίζ, στο Ισφαχάν και οπουδήποτε αλλού επιχειρήσετε να απειλήσετε το Ισραήλ και να το βλάψετε. Δεν υπάρχει μέρος όπου θα μπορέσετε να κρυφτείτε», είπε ο Κατς.

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