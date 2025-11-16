ΣΚΑΪ: Ρίχνει στη μάχη της τηλεθέασης νέο ριάλιτι χωρίς …παρουσιαστή – Το νέο στοίχημα του καναλιού

Το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου ρίχνεται στη μάχη της τηλεθέασης το νέο ριάλιτι του ΣΚΑΪ που συνδυάζει μουσική και καραόκε και δεν θα διαθέτει κεντρικό παρουσιαστή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Κατσαρίδη στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο», το νέο ριάλιτι θα προβάλλεται καθημερινά αμέσως μετά την εκπομπή του Κώστα Τσουρού, δηλαδή στις 17:45, και θα έχει διάρκεια περίπου δύο ώρες.

Το περιεχόμενο του ριάλιτι είναι ιδιαίτερο, καθώς συνδυάζει δύο δημοφιλή είδη: τη μαγειρική και το τραγούδι.

Το μεγάλο ερώτημα παραμένει αν το νέο πρόγραμμα θα λειτουργήσει ως ισχυρό lead-in, ωφελώντας τόσο την εκπομπή του Κώστα Τσουρού όσο και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού.

