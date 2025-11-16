search
16.11.2025 17:07

ΣΚΑΪ: Ρίχνει στη μάχη της τηλεθέασης νέο ριάλιτι χωρίς …παρουσιαστή – Το νέο στοίχημα του καναλιού

16.11.2025 17:07
Το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου ρίχνεται στη μάχη της τηλεθέασης το νέο ριάλιτι του ΣΚΑΪ που συνδυάζει μουσική και καραόκε και δεν θα διαθέτει κεντρικό παρουσιαστή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Κατσαρίδη στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο», το νέο ριάλιτι θα προβάλλεται καθημερινά αμέσως μετά την εκπομπή του Κώστα Τσουρού, δηλαδή στις 17:45, και θα έχει διάρκεια περίπου δύο ώρες.

Το περιεχόμενο του ριάλιτι είναι ιδιαίτερο, καθώς συνδυάζει δύο δημοφιλή είδη: τη μαγειρική και το τραγούδι.

Το μεγάλο ερώτημα παραμένει αν το νέο πρόγραμμα θα λειτουργήσει ως ισχυρό lead-in, ωφελώντας τόσο την εκπομπή του Κώστα Τσουρού όσο και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού.

Πώς θα ελεγχθούν τα social media - Media
MEDIA

Ευρωπαϊκή έρευνα: Από την τηλεόραση και τα social media ενημερώνονται οι Έλληνες

opadoi-poreia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γερμανία: Οργανωμένοι οπαδοί των ομάδων έκαναν κοινή πορεία διαμαρτυρίας για την αστυνομία στα γήπεδα (video)

lazopoulos-liagkas-new
MEDIA

Χρηστίδου για Λιάγκα: «Από τη στιγμή που βροντοφωνάζεις ότι κανείς δεν θα σε φιμώσει, αυτό το δικαίωμα ισχύει για όλους μας»

oplostasio1
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Λάλα: Βαρύ το κατηγορητήριο για τους 4 συλληφθέντες

kaklamanis_zelenski
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κακλαμάνης σε Ζελένσκι: Αν η διεθνής κοινότητα είχε αντιδράσει όπως θα έπρεπε στην εισβολή του τουρκικού στρατού στην Κύπρο, ίσως η Ρωσία να μην είχε εισβάλει στην Ουκρανία

soi new
LIFESTYLE

Μελέτης Ηλίας: «Ο "Χαμπέας" και η "Λυδία" περίμεναν ότι θα κάνει τέτοια επιτυχία "Το Σόι Σου"» (Video)

thialia-matika-new
LIFESTYLE

Θάλεια Ματίκα: «Πάθαμε μεγάλη καταστροφή - Τα χάσαμε όλα και βρεθήκαμε χρεωμένοι» (Video)

mitsotakis-akinito-maketa
ΕΛΛΑΔΑ

Παίρνει μορφή το συγκρότημα πολυτελών διαμερισμάτων στο ιστορικό σπίτι των Μητσοτάκηδων στη Γλυφάδα (αποκλειστικές φωτό)  

despoian spanou 765- new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ο Μητσοτάκης μετατρέπει την χώρα μας σε πρατήριο καυσίμων για να κερδίζουν οι ΗΠΑ και οι Αμερικανοί πετρελαιάδες

Kinito
ΕΛΛΑΔΑ

Πρώην αθλήτρια των Ολυμπιακών Αγώνων ανάμεσα σε συλληφθέντες για τηλεφωνικές απάτες

