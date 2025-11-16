Γεωργιάδης για Μπαλάσκα: «Έχει μπει σε αυτή τη θέση γιατί ο Γιώργος έπρεπε να “γυαλίσει” λίγο την εικόνα του» (Video)

Τα τηλεοπτικά πρόσωπα που απασχολούν τη φετινή τηλεοπτική σεζόν σχολίασε ο Νίκος Γεωργιάδης στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι».

Ξεκινώντας από τη Super Κατερίνα, ο Νίκος Γεωργιάδης έκανε λόγο για ξεκάθαρη τηλεοπτική νίκη της Κατερίνας Καινούργιου. «Η εγκυμοσύνη πουλάει, αλλά δεν απογειώνει από μόνη της την εκπομπή. Το περιεχόμενο της εκπομπής δεν δικαιολογεί τα νούμερά της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, σχολίασε: «Η φετινή του ομάδα, για εμένα κάπως δεν έχει δέσει ιδανικά. Γενικά κάτι σε αυτή την εκπομπή δεν λειτουργεί. Διαφωνώ με την τοποθέτηση στο πάνελ ενός ανθρώπου που δεν είναι δημοσιογράφος».

»Ο Γιώργος δεν ήταν πάντα αυτός που έλεγε, “να έχουμε πάντα δημοσιογράφους σε εκπομπές μας και όχι πανελίστες από ριάλιτι”. Το έκανε πήρε έναν άνθρωπο που δεν είναι δημοσιογράφος, τον Σταύρο Μπαλάσκα, που τον έχει αφήσει και λίγο εκτεθειμένο στον αέρα. Έχει μπει σε αυτή τη θέση γιατί ο Γιώργος έπρεπε να γυαλίσει λίγο την εικόνα του και κάποιος άλλος έπρεπε να κάνει την “άβολη”, δουλειά…», σχολίασε.

Κληθείς να σχολιάσει το ξέσπασμα Μπαλάσκα κατά της Ιωάννας Τούνη για την υπόθεση revenge porn, επισήμανε: «Ποιος είσαι εσύ που θα πεις σε μια γυναίκα που έχει περάσει αυτό που έχει περάσει, “βούλωσε το”; Αυτό το πράγμα ο σταθμός να το αφήνει να περάσει… Όχι! Δεν πρέπει να περνάνε αυτά τα πράγματα».

Διαβάστε επίσης:

Ναταλί Κάκκαβα: «Ο Τσουρός κι ο Λεμπιδάκης παίζουν εν αγνοία τους τον ρόλο που τους έχει βάλει ο ΣΚΑΪ»

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

Εδώ TV: Λαμπερή πρεμιέρα με χαμόγελα