Ιράν: Δεκατέσσερις νεκροί και 78 τραυματίες από τα αμερικανικά χτυπήματα – Μεσολάβηση Κατάρ για να πέσουν οι τόνοι

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Το υπουργείο Υγείας του Ιράν ανακοίνωσε ότι 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 78 τραυματίστηκαν τις δύο τελευταίες ημέρες από τα αμερικανικά πλήγματα στη χώρα.

«Ενώ η εκεχειρία ήταν σε ισχύ, οι ΗΠΑ στοχοθέτησαν πέντε ιρανικές επαρχίες», χθες (Τετάρτη) και σήμερα, δήλωσε μέσω ανάρτησης στο Χ ο επικεφαλής της υπηρεσίας δημοσίων σχέσεων του υπουργείου Χοσεΐν Κερμανπούρ. Από τις επιθέσεις αυτές υπάρχουν «έως τώρα 14 μάρτυρες και 78 τραυματίες», 47 εκ των οποίων παραμένουν νοσηλευόμενοι, σύμφωνα με τον ίδιο.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ-Θάνι δήλωσε στον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν σήμερα ότι το Ιράν και οι ΗΠΑ θα πρέπει να δεσμευτούν στη διπλωματία.

Ο Αλ-Θάνι πρόσθεσε ότι η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη θα πρέπει να εφαρμόσουν το μνημόνιο κατανόησης που έχει υπογραφεί με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ. Ο Τραμπ χθες από την Άγκυρα, δήλωσε πως πλέον δεν είναι σε ισχύ.

Το Ιράν εξαπέλυσε drones κατά στόχου στο Κατάρ νωρίτερα σήμερα και καταριανό τάνκερ δέχθηκε επίθεση στο Στενό του Ορμούζ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

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