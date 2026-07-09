search
ΠΕΜΠΤΗ 09.07.2026 12:20
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.07.2026 11:55

Δοκιμή Jeep Compass e-Hybrid 145: Πιο πολιτισμένο, αλλά λιγότερο Jeep

09.07.2026 11:55
Δοκιμή-Jeep-Compass-2026-82-of-110

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Το νέο Compass προσπαθεί να εναρμονίσει το DNA της αμερικανικής μάρκας με την σύγχρονη και premium λογική των ευρωπαϊκών SUV. Τα καταφέρνει;

Το Compass αποτελεί εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της Jeep στην Ευρώπη. Με περισσότερες από 2,5 εκατομμύρια πωλήσεις, έχει εξελιχθεί από ένα καθαρά αμερικανικό SUV της εποχής Chrysler σε ένα μοντέλο σχεδιασμένο πρωτίστως για τις ανάγκες της ευρωπαϊκής αγοράς.

Η πρώτη γενιά έμεινε περισσότερο γνωστή για τον χαρακτήρα της παρά για την ποιότητα κατασκευής. Η δεύτερη, που παρουσιάστηκε το 2016 υπό την FCA, έκανε ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός, βελτιώνοντας σχεδόν κάθε τομέα και μεταφέροντας την παραγωγή στο ιταλικό εργοστάσιο του Μέλφι. Η τρίτη γενιά έρχεται να συνεχίσει αυτή την πορεία εξέλιξης, αλλάζοντας σχεδόν τα πάντα. Βασίζεται πλέον στην πλατφόρμα STLA Medium της Stellantis, πάνω στην οποία εξελίχθηκαν και τα Citroën C5 Aircross, Opel Grandland και Peugeot 3008/5008. Μεγαλώνει σε διαστάσεις, αποκτά σαφώς πιο σύγχρονη καμπίνα και μια πλήρως εξηλεκτρισμένη γκάμα κινητήρων, με ήπια υβριδικές, plug-in hybrid και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Τα έξι μοντέλα βενζίνης με τιμή κάτω από 18.000 ευρώ και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας

Αγορά μεταχειρισμένου ηλεκτρικού: Πώς ελέγχω την μπαταρία πριν πληρώσω

Το σύστημα Advanced Driver Distraction Warning (ADDW) είναι πλέον υποχρεωτικό στα αυτοκίνητα που ταξινομούνται στην Ελλάδα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mitso new
ΕΛΛΑΔΑ

Το τελευταίο αντίο στην Βάγια Νέστορα – Συγκινημένοι ο σύζυγός και η κόρη της, παρόντες Μητσοτάκης – Ανδρουλάκης

Bonnie-Tyler-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Θλίψη στον κόσμο της μουσικής: Πέθανε η Μπόνι Τάιλερ

kalathi_xristougennon_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κοινωνία του 1/4: Εφιαλτική διαπίστωση για την δεινή οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών – Δεν πείθουν τα μέτρα της κυβέρνησης

Δοκιμή-Jeep-Compass-2026-82-of-110
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Δοκιμή Jeep Compass e-Hybrid 145: Πιο πολιτισμένο, αλλά λιγότερο Jeep

voulgari-new
MEDIA

Ανθή Βούλγαρη: Η on air αφιέρωση από τον σύζυγό της που την έφερε σε αμηχανία (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ErlingHaaland2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Όταν ο Χάαλαντ αγόρασε και δώρισε στην πόλη του βιβλίο κόστους 120.000 ευρώ με μύθους των Βίκινγκς

onasi-tops
ΚΟΣΜΟΣ

Από τους στίβους της παγκόσμιας ιππασίας στις δικαστικές αίθουσες: Η Αθηνά Ωνάση, ο Ίαν Τόπς και η διαμάχη των 63 εκατ. ευρώ

MixCollage-08-Jul-2026-11-09-PM-3465
ΚΑΛΧΑΣ

Το δόλωμα από Γεωργιάδη που δεν τσίμπησε η ΕΛΑΣ, το μοντέλο «Μαριλίζα», η Νοτοπούλου, και τα… Καβαφικά του ΣΥΡΙΖΑ, το δίδυμο Κασσελάκη – Χριστοδουλάκη

larnaka2 new
ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος, η «πίσω αυλή» του Ισραήλ: Ακίνητα, σχολεία, συναγωγές και ο φόβος ενός αθόρυβου εποικισμού

aspropyrgos_00
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Έντεκα οι τραυματίες, νοσηλεύονται σε Θριάσιο και Αττικό - Οι τρεις διασωληνωμένοι μεταφέρονται σε ΚΑΤ και «Γεννηματάς»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 09.07.2026 12:20
mitso new
ΕΛΛΑΔΑ

Το τελευταίο αντίο στην Βάγια Νέστορα – Συγκινημένοι ο σύζυγός και η κόρη της, παρόντες Μητσοτάκης – Ανδρουλάκης

Bonnie-Tyler-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Θλίψη στον κόσμο της μουσικής: Πέθανε η Μπόνι Τάιλερ

kalathi_xristougennon_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κοινωνία του 1/4: Εφιαλτική διαπίστωση για την δεινή οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών – Δεν πείθουν τα μέτρα της κυβέρνησης

1 / 3