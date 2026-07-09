Δοκιμή Jeep Compass e-Hybrid 145: Πιο πολιτισμένο, αλλά λιγότερο Jeep

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Το νέο Compass προσπαθεί να εναρμονίσει το DNA της αμερικανικής μάρκας με την σύγχρονη και premium λογική των ευρωπαϊκών SUV. Τα καταφέρνει;

Το Compass αποτελεί εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της Jeep στην Ευρώπη. Με περισσότερες από 2,5 εκατομμύρια πωλήσεις, έχει εξελιχθεί από ένα καθαρά αμερικανικό SUV της εποχής Chrysler σε ένα μοντέλο σχεδιασμένο πρωτίστως για τις ανάγκες της ευρωπαϊκής αγοράς.

Η πρώτη γενιά έμεινε περισσότερο γνωστή για τον χαρακτήρα της παρά για την ποιότητα κατασκευής. Η δεύτερη, που παρουσιάστηκε το 2016 υπό την FCA, έκανε ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός, βελτιώνοντας σχεδόν κάθε τομέα και μεταφέροντας την παραγωγή στο ιταλικό εργοστάσιο του Μέλφι. Η τρίτη γενιά έρχεται να συνεχίσει αυτή την πορεία εξέλιξης, αλλάζοντας σχεδόν τα πάντα. Βασίζεται πλέον στην πλατφόρμα STLA Medium της Stellantis, πάνω στην οποία εξελίχθηκαν και τα Citroën C5 Aircross, Opel Grandland και Peugeot 3008/5008. Μεγαλώνει σε διαστάσεις, αποκτά σαφώς πιο σύγχρονη καμπίνα και μια πλήρως εξηλεκτρισμένη γκάμα κινητήρων, με ήπια υβριδικές, plug-in hybrid και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις.

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