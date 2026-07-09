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09.07.2026 12:09

Κοινωνία του 1/4: Εφιαλτική διαπίστωση για την δεινή οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών – Δεν πείθουν τα μέτρα της κυβέρνησης

09.07.2026 12:09
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Μόλις το 23,9% – ένα στα τέσσερα δηλαδή – ελληνικά νοικοκυριά καταφέρνει να τα βγάζει πέρα με τις οικονομικές υποχρεώσεις του.

Οι τάσεις της MRB είναι αποκαλυπτικές της οικονομικής δυσχέρειας που ταλαιπωρεί τη μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων. Έξι στα δέκα νοικοκυριά ανταποκρίνονται με μεγάλη δυσκολία και κινούνται ουσιαστικά στο όριο – μιλάμε πάντα για τις βασικές υποχρεώσεις. 

Ένα 16% – περίπου ένα στα 7 νοικοκυριά – είναι στη πλήρη αδυναμία να τα βγάλει πέρα.

Αυτή η εικόνα απέχει κατά πολύ από το αφήγημα περί “οικονομικού θαύματος” και άλλα ωραία, που λένε η κυβέρνηση και κάποιοι οικονομικοί παράγοντες. 

Κοινώς, πλούτος μπορεί να παράγεται, επενδύσεις να γίνονται, κάποιοι αριθμοί να ευημερούν, αλλά η φτώχεια και η πίεση είναι εδώ και αφορούν το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας. 

«Κερασάκι στην τούρτα» το συντριπτικό 62,7% που λέει ότι η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα ελάφρυνσης κάτω από τις πραγματικές δυνατότητες της οικονομίας, αν και το… αξιοπερίεργο είναι αυτό το 9,3% που εκτιμά ότι τα μέτρα ξεπερνούν τις δυνατότητες της οικονομίας.

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