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09.07.2026 13:24

Η Κλήρωση του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 2026-2027 στο Novasports!

09.07.2026 13:24
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Οι φίλοι του ποδοσφαίρου,την Πέμπτη 16 Ιουλίου στις 21:00 θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σε ζωντανή μετάδοση από το NovasportsStartκαι το κανάλι τουNovasports στο YouTube την Κλήρωση του 21ου Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 2026-2027. Στην τελετή που διοργανώνει η διοργανώτρια αρχή του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου και θα λάβει χώρα στo BLE Azure στον Άλιμο, παρουσιαστές της κλήρωσης θα είναι η Λίλα Κουντουριώτη και ο Γιαννίκος Δούσκας ενώ στο ρεπορτάζ θα είναι οι Αποστόλης Λάμπος, Διονύσης Στρούμπος και Γιώργος Βασιλείου. Μετά το τέλος της εκδήλωσης θα ακολουθήσουν δηλώσεις και σχόλια των παρευρισκομένων που θα αναφερθούν στο αποτέλεσμα της κλήρωσης και στο νέο πρωτάθλημα.

Στην κληρωτίδα θα βρεθούν 14 ομάδες ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, Άρης, Λεβαδειακός, ΟΦΗ, Βόλος ΝΠΣ, Ατρόμητος, Κηφισιά, Asteras Aktor, Παναιτωλικός, Καλαμάτα και Ηρακλής οι οποίες και θα συνθέσουν τις 26 αγωνιστικές της κανονικής περιόδου που θα ξεκινήσει στις 22 Αυγούστου.

Με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshift που δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μια ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμη και να γυρίσει πίσω για μία φάση, αλλά και την υπηρεσία EON Sports Mode, που παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.

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ΠΕΜΠΤΗ 09.07.2026 14:11
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