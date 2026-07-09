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09.07.2026 14:27

Emmy Awards 2026: Υποψήφιος για τη σειρά «All’s Fair» με την Κιμ Καρντάσιαν ο Δημήτρης Γιαννέτος

09.07.2026 14:27
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Από μία ελληνική παρουσία συνοδεύτηκε η ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για τα 78α Βραβεία Emmy, με τον Δημήτρη Γιαννέτο να συγκαταλέγεται σε εκείνους που διεκδικούν ένα βραβείο στην κατηγορία Outstanding Hairstyling (Καλύτερο Hair Styling).

Ο Έλληνας hair stylist είναι υποψήφιος για τη δουλειά του στη σειρά «All’s Fair» του Hulu, σε παραγωγή του Ράιαν Μέρφι, όπου είχε αναλάβει τα χτενίσματα της Κιμ Καρντάσιαν.

Την υποψηφιότητα μοιράζεται με τα υπόλοιπα μέλη της δημιουργικής ομάδας της σειράς και συγκεκριμένα τους: Βάλερι Τζάκσον, Μισέλ Σέγκλια, Λίντα Φλάουερς και Σαρίφ Πόστον.

Μετά την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων, ο Δημήτρης Γιαννέτος δεν έκρυψε τη χαρά και τον ενθουσιασμό του, εκφράζοντας μέσα από μια ανάρτησή του την ευγνωμοσύνη του τόσο προς τους συνεργάτες του όσο και προς την Καρντάσιαν για την εμπιστοσύνη που του έδειξε.

«Νιώθω τόσο μεγάλη τιμή που δουλεύω δίπλα σε τόσο ταλαντούχους ανθρώπους και μαθαίνω κάθε μέρα όλο και περισσότερα για τα μαλλιά! Το να είμαι υποψήφιος σε αυτή την κατηγορία μαζί με όλους εσάςΒάλερι Τζάκσον, Μισέλ Σέγκλια, Λίντα Φλάουερς, Σαρίφ Πόστον, με κάνει να νιώθω απίστευτα ευγνώμων, σας λατρεύω όλου. Kιμ, με εμπνέεις πραγματικά κάθε μέρα όλο και περισσότερο με το πάθος σου, την ηθική σου στη δουλειά και το πόσο ταπεινή είσαι. Ευχαριστώ που με εμπιστεύτηκες σε ένα τόσο μεγάλο πρότζεκτ, νιώθω απίστευτα ευγνώμων, σε αγαπώ» έγραψε.

Δείτε την ανάρτησή του

Η ανάρτησή του συγκέντρωσε αμέτρητα likes και σχόλια, μεταξύ των οποίων της Ντέμι Μουρ, της Λόρεν Σάντσεζ και της γνωστής makeup artist Καρολίνα Γκονζάλες.

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