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09.07.2026 12:41

Η Τζένιφερ Λόπεζ στο σόου της Celia Kritharioti Couture στο Παρίσι (Video)

09.07.2026 12:41
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Το Παρίσι κινείται στους ρυθμούς τηςΕβδομάδας Υψηλής Ραπτικής, με τη Σίλια Κριθαριώτη να παρουσιάζει, μεταξύ άλλων, τη νέα συλλογή Haute Couture Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026.

Λίγο πριν σβήσουν τα φώτα και ξεκινήσει η επίδειξη, η προσοχή στράφηκε –όπως πάντα– στις αφίξεις και στην πολυσυζητημένη front row, με fashion insiders, δημιουργούς περιεχομένου και εκλεκτούς καλεσμένους να δίνουν το παρών και μαζί το δικό τους στιλιστικό στίγμα…

Η επίδειξη πραγματοποιήθηκε στη Galerie Vendôme, στη διεύθυνση 2 Rue de la Paix, στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας.

Στο επίκεντρο της Εβδομάδας Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι βρίσκεται η Τζένιφερ Λόπεζ, η οποία έδωσε το παρών, παρακολουθώντας την επίδειξη μόδας από την πρώτη σειρά.

Στο σόου Υψηλής Ραπτικής της Celia Kritharioti το παρών έδωσε και η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία έφτασε, συνοδευόμενη από τον στιλίστα της, Fancy James.

Λίγο αργότερα ακολούθησε η fashion expert Sara Zaria, επιβεβαιώνοντας τη φήμη της ως μία από τις πιο καλοντυμένες παρουσίες της διεθνούς fashion σκηνής.

Το «παρών» έδωσαν επίσης η Leonie Hanne, ενώ στο front row βρέθηκε επίσης η Αθηνά Οικονομάκου και ο Bruno Cerella, που παρακολούθησαν από τις πρώτες θέσεις τη νέα δημιουργική πρόταση της Ελληνίδας σχεδιάστριας.

Η συνάντηση της JLo με την Σίλια Κριθαριώτη στο ατελιέ της στο Παρίσι

Λίγες ημέρες πριν από το couture show, η Jennifer Lopez επισκέφθηκε το ατελιέ της Celia Kritharioti στο Παρίσι για το τελευταίο fitting, με τη συνάντησή τους να επιβεβαιώνει -μεταξύ άλλων- την παρουσία της superstar στο front row της επίδειξης, φορώντας, ακόμη μία custom δημιουργία της Ελληνίδας σχεδιάστριας.

Στο υλικό που μοιράστηκε η Σίλια Κριθαριώτη στα social media εμφανίζεται έξω από το showroom που διατηρεί στο Παρίσι, μαζί με την Τζένιφερ Λόπεζ.

 «Το πιο όμορφο απόγευμα με μία από τις πιο εντυπωσιακές γυναίκες στον κόσμο. Κάποιες ομορφιές απλώς δεν μπορεί να αποτυπωθεί» έγραψε η σχεδιάστρια πάνω στο Instagram story της.

Σε άλλο βίντεο οι δύο γυναίκες κατέβαιναν τα σκαλιά του κτιρίου, με τη Λόπεζ να τραβάει τα βλέμματα φορώντας δημιουργία της  Σίλιας Κριθαριώτη: μία λευκή γούνα και μαύρο παντελόνι, συνδυασμένα με μεγάλα γυαλιά ηλίου.

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