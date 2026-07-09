ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση του πληθωρισμού στο 4,4% από 5,2% – Συνεχίζουν να ανεβαίνουν οι τιμές στα κρεατικά, πτώση στο ελαιόλαδο

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Στο 4,4%, από 5,2% τον προηγούμενο μήνα έπεσε ο πληθωρισμός τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.
Ειδικότερα, στα τρόφιμα και είδη διατροφής οι ανατιμήσεις αφορούν κυρίως στους συνήθεις «υπόπτους»: Ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοποιίας (1,6%), μοσχάρι (15,6%), αρνί και κατσίκι (16,2%), πουλερικά (4,7%), παρασκευάσματα με βάση το κρέας (5%), ψάρια αλίπαστα (11,1%), γαλακτοκομικά και αυγά (2,4%), μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη (9,7%), φρούτα (4%), λαχανικά (0,5%), χυμούς φρούτων (6,5%) και καφέ (4,3%).
Στον αντίποδα, συνεχίστηκε η μείωση της τιμής στο ελαιόλαδο (12,8%). Ανατιμήσεις υπήρξαν επίσης σε: Ένδυση και υπόδηση (0,5%), ενοίκια κατοικιών (7,1%), επισκευή και συντήρηση κατοικίας (5,3%), διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι (5,8%), πακέτο διακοπών (5,3%), εστιατόρια- ζαχαροπλαστεία- ταχυφαγεία- κυλικεία (8,3%), ασφάλιστρα υγείας (7%), ασφάλιστρα οχημάτων (1,9%), κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας (4%) και κοσμήματα- ρολόγια (15,8%).
Στον τομέα της ενέργειας, καταγράφηκαν σε ένα έτος αυξήσεις τιμών σε: ηλεκτρισμό (2,8%), φυσικό αέριο (24,6%), πετρέλαιο θέρμανσης (53,2%), στερεά καύσιμα (2,2%), πετρέλαιο κίνησης (12%), βενζίνη (12,8%) και άλλα καύσιμα (18,1%). Ως απότοκο αυτών, η Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο αυξήθηκε κατά (15,6%).
Μεταξύ Ιουνίου και Μαΐου, σημειώθηκαν ανατιμήσεις, μεταξύ άλλων, σε: δημητριακά για πρωινό (8,1%), ψάρια νωπά ή κατεψυγμένα (2,8%), γιαούρτι (4,7%), φρούτα (10,7%), ένδυση και υπόδηση (1,4%), ενοίκια κατοικιών (0,4%), ηλεκτρισμό (0,7%), φυσικό αέριο (2,9%) και μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο (5,9%). Από την άλλη πλευρά, ξεχωρίζουν οι μειώσεις τιμών σε: πετρέλαιο κίνησης (7,6%), βενζίνη (5,7%) και άλλα καύσιμα (14,1%).
Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή τον Ιούνιο προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:
Από τις μειώσεις των δεικτών κατά:
Παράλληλα, ο γενικός δείκτης δεν παρουσίασε μεταβολή τον Ιούνιο 2026 σε σύγκριση με τον Μάιο 2026, ενώ κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους σημειώθηκε αύξηση 0,8%.
Όσον αφορά στον εναρμονισμένο πληθωρισμό, αυτός αυξήθηκε 3,9% τον Ιούνιο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2025, έναντι αύξησης 3,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2025 με το 2024.
Ενώ, τον Ιούνιο 2026 σε σύγκριση με τον Μάιο 2026 παρουσίασε αύξηση 0,3%, έναντι αύξησης 1,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.
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