Στεγαστικό: Οι 10 αιτίες της κρίσης και το σχέδιο της ΓΣΕΒΕΕ για να γίνει ξανά προσιτή η κατοικία

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα δεν πρόκειται να αντιμετωπιστεί με επιδοτήσεις ενοικίου ή αποσπασματικά προγράμματα αγοράς πρώτης κατοικίας. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της νέας μελέτης του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, η οποία υποστηρίζει ότι το πρόβλημα έχει βαθιές οικονομικές και κοινωνικές ρίζες και απαιτεί μια συνολική αναδιοργάνωση του τρόπου με τον οποίο αναπτύσσεται η χώρα.

Οι συντάκτες της μελέτης εκτιμούν ότι η στεγαστική κρίση δεν αποτελεί ένα νέο φαινόμενο που εμφανίστηκε τα τελευταία χρόνια, αλλά μια κατάσταση που εξελίσσεται σταθερά εδώ και περίπου δεκαπέντε χρόνια. Αφετηρία της θεωρείται η περίοδος της δημοσιονομικής κρίσης, όταν η συρρίκνωση των εισοδημάτων, η αποεπένδυση και η εγκατάλειψη της οργανωμένης στεγαστικής πολιτικής δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για τις σημερινές πιέσεις στην αγορά κατοικίας.

Στη μελέτη ξεχωρίζει η αναφορά στην κατάργηση του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ), η οποία χαρακτηρίζεται ως μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις που επηρέασαν αρνητικά την πρόσβαση των πολιτών στην πρώτη κατοικία. Όπως επισημαίνεται, η Ελλάδα έμεινε ουσιαστικά χωρίς έναν οργανωμένο μηχανισμό κοινωνικής κατοικίας, σε μια περίοδο κατά την οποία οι τιμές των ακινήτων και των ενοικίων άρχισαν να ακολουθούν ανοδική πορεία.

Η απουσία αυτού του εργαλείου, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη συγκέντρωση πληθυσμού και οικονομικής δραστηριότητας στα μεγάλα αστικά κέντρα, οδήγησε σε έντονη ανισορροπία ανάμεσα στην προσφορά και τη ζήτηση. Το αποτέλεσμα είναι ορατό σήμερα: ακριβότερα ενοίκια, υψηλότερες τιμές αγοράς κατοικιών, αυξημένο ενεργειακό κόστος και ολοένα μεγαλύτερη δυσκολία των νοικοκυριών να καλύψουν τις στεγαστικές τους ανάγκες.

Οι δέκα παράγοντες που τροφοδοτούν την κρίση

Η ΓΣΕΒΕΕ δεν αποδίδει το πρόβλημα σε μία μόνο αιτία. Αντίθετα, θεωρεί ότι η στεγαστική κρίση είναι αποτέλεσμα της ταυτόχρονης δράσης πολλών παραγόντων.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η ανισορροπία προσφοράς και ζήτησης κατοικιών, η υπερσυγκέντρωση οικονομικών δραστηριοτήτων στην Αθήνα και σε λίγες ακόμη μεγάλες πόλεις, η συνεχής αύξηση του ενεργειακού κόστους, αλλά και η εκτίναξη τόσο των ενοικίων όσο και του κόστους αγοράς κατοικίας.

Σημαντικό ρόλο αποδίδεται επίσης στη φορολογική επιβάρυνση των ιδιοκτητών, στις δυσκολίες χρηματοδότησης μέσω του τραπεζικού συστήματος, στο ισχύον πλαίσιο του κληρονομικού δικαίου, στην επίδραση του προγράμματος Golden Visa, καθώς και στην ύπαρξη μεγάλου αριθμού υποβαθμισμένων περιοχών και κλειστών ακινήτων που παραμένουν εκτός αγοράς.

Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι όσο οι παράγοντες αυτοί λειτουργούν σωρευτικά, το κόστος στέγασης θα συνεχίσει να αυξάνεται, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, επιβαρύνοντας ολοένα και περισσότερο τα νοικοκυριά.

Η συνταγή για την επόμενη ημέρα

Η μελέτη προτείνει ένα πακέτο παρεμβάσεων που διακρίνεται σε άμεσα και μακροπρόθεσμα μέτρα.

Σε πρώτη φάση εισηγείται την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος μέσω αλλαγών στη φορολογία, παρεμβάσεις για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, βελτίωση της χρηματοδότησης για την αγορά κατοικίας και επιτάχυνση των δικαστικών και αδειοδοτικών διαδικασιών που καθυστερούν την αξιοποίηση ακινήτων.

Παράλληλα, προτείνει την αποσύνδεση της αγοράς ακινήτων από την άδεια παραμονής επενδυτών, εκτιμώντας ότι το υφιστάμενο πλαίσιο έχει συμβάλει στην άνοδο των τιμών σε αρκετές περιοχές υψηλής ζήτησης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στη φορολογική πολιτική. Σύμφωνα με τη μελέτη, η φορολογία πρέπει να συνδεθεί με το δικαίωμα στη στέγη, ώστε να προστατεύεται η κύρια κατοικία, να ελαφρύνονται οι ενοικιαστές και ταυτόχρονα να δημιουργηθούν αντικίνητρα για όσους διατηρούν επί χρόνια κενά και αξιοποιήσιμα ακίνητα εκτός αγοράς.

Ωστόσο, οι συντάκτες της έκθεσης θεωρούν ότι οι ουσιαστικές λύσεις βρίσκονται στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Προτείνουν αποκέντρωση της οικονομικής δραστηριότητας, ενίσχυση των κοινωνικών και συγκοινωνιακών υποδομών στην περιφέρεια, κίνητρα για μετεγκατάσταση επιχειρήσεων και εργαζομένων, αλλά και παρεμβάσεις ανανέωσης του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ανάγκη δημιουργίας ισχυρού αποθέματος κοινωνικής κατοικίας, στα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Η μελέτη υπενθυμίζει ότι στην Αυστρία και στην Ολλανδία οι κοινωνικές κατοικίες αντιστοιχούν περίπου στο 20% του συνολικού αποθέματος κατοικιών, ενώ στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό μετά βίας αγγίζει το 1%.

Το τελικό συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι το στεγαστικό αποτελεί πλέον ζήτημα συνολικής αναπτυξιακής στρατηγικής και όχι μόνο αγοράς ακινήτων. Όπως επισημαίνεται, όσο η οικονομική δραστηριότητα, οι δημόσιες υπηρεσίες και οι θέσεις εργασίας εξακολουθούν να συγκεντρώνονται σε λίγες περιοχές της χώρας, η πίεση στις τιμές των κατοικιών θα παραμένει έντονη.

Για τον λόγο αυτό, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ υποστηρίζει ότι η αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης περνά μέσα από μια νέα ισορροπία στην ανάπτυξη της χώρας, με περισσότερες επενδύσεις στην περιφέρεια, καλύτερη αξιοποίηση του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος και σταθερή στεγαστική πολιτική που δεν θα εξαντλείται σε έκτακτα μέτρα, αλλά θα αντιμετωπίζει τις αιτίες του προβλήματος και όχι μόνο τις συνέπειές του.

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