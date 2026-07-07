Τουρισμός 2026: Ρεκόρ Αφίξεων αλλά με «Σφιχτά» Πορτοφόλια στην Εστίαση

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κορύφωση της τουριστικής περιόδου για το 2026, με τους δημοφιλείς ελληνικούς προορισμούς να καταγράφουν εντυπωσιακούς ρυθμούς πληρότητας. Τα επίσημα στοιχεία από τα αεροδρόμια της χώρας και τους συνοριακούς σταθμούς επιβεβαιώνουν ότι η Ελλάδα παραμένει στις υψηλές θέσεις των προτιμήσεων διεθνώς.

Ωστόσο, πίσω από την κοσμοσυρροή και τους μεγάλους αριθμούς των αφίξεων, η πραγματική αγορά της εστίασης και του εμπορίου αντιμετωπίζει μια διαφορετική πραγματικότητα, καθώς η μέση δαπάνη ανά τουρίστα εμφανίζει σημάδια κόπωσης.

Οι Αφίξεις σε Αριθμούς και οι Προσδοκίες του Θέρους

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και της Fraport για το πρώτο μισό του 2026, η διεθνής επιβατική κίνηση παρουσιάζει σταθερή άνοδο της τάξης του 6,5% σε σχέση με πέρυσι. Οι εκτιμήσεις των φορέων του κλάδου (ΣΕΤΕ) για το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου δείχνουν ότι οι συνολικές αφίξεις εξωτερικού για το σύνολο του έτους μπορούν να προσεγγίσουν το ορόσημο των 35 εκατομμυρίων τουριστών, ξεπερνώντας τις επιδόσεις των προηγούμενων ετών.

Η δυναμική αυτή τροφοδοτείται κυρίως από τις παραδοσιακές αγορές της Μεγάλης Βρετανίας και της Γερμανίας, ενώ εντυπωσιακή είναι η επιστροφή των Αμερικανών τουριστών υψηλού εισοδηματικού επιπέδου, οι οποίοι στηρίζουν κυρίως τα πεντάστερα ξενοδοχεία και το real estate των κορυφαίων προορισμών. Παράλληλα, ο οδικός τουρισμός στη Βόρεια Ελλάδα καταγράφει επίσης αυξητική τάση, με τις διελεύσεις από τους κυριότερους συνοριακούς σταθμούς (όπως οι Εύζωνοι και ο Προμαχώνας) να παρουσιάζουν αύξηση 8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Εστίαση και Εμπόριο: Πολλοί Πελάτες, Μικρότεροι Λογαριασμοί

Αν και τα καταλύματα και οι αεροπορικές εταιρείες βλέπουν τα έσοδά τους να εκτοξεύονται, η εικόνα στα τουριστικά μαγαζιά και στην εστίαση είναι πιο συγκρατημένη. Οι επιχειρηματίες του κλάδου επισημαίνουν ότι το φαινόμενο του «σφιχτού» προϋπολογισμού είναι πλέον ορατό. Η διεθνής ακρίβεια και ο πληθωρισμός έχουν επηρεάσει την αγοραστική δύναμη των Ευρωπαίων, οι οποίοι ναι μεν ταξιδεύουν, αλλά περιορίζουν τα καθημερινά τους έξοδα.

Τα στατιστικά από τις ενώσεις εστιατορίων και συναφών επαγγελμάτων δείχνουν:

Μείωση της Μέσης Απόδειξης: Η μέση δαπάνη ανά τραπέζι στην εστίαση εμφανίζεται μειωμένη κατά 10% με 12% σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Οι τουρίστες αποφεύγουν τις υπερβολές και περιορίζονται στα βασικά.

Πίεση στο Λιανεμπόριο: Τα τουριστικά καταστήματα (αναμνηστικά, είδη λαϊκής τέχνης) αναφέρουν ότι οι καταναλωτές κάνουν κυρίως έρευνα αγοράς και δύσκολα προχωρούν σε αγορές μεγαλύτερης αξίας.

Λειτουργικό Κόστος: Την ίδια στιγμή, οι επιχειρήσεις εστίασης πιέζονται ασφυκτικά από τις αυξημένες τιμές των πρώτων υλών και το υψηλό κόστος ενέργειας, γεγονός που περιορίζει τα περιθώρια κέρδους τους, παρά το γεγονός ότι τα μαγαζιά είναι γεμάτα από κόσμο.

Τι Αναμένεται το Επόμενο Διάστημα

Το στοίχημα για το υπόλοιπο του 2026 είναι η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Οι προκρατήσεις για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο κινούνται σε εξαιρετικά επίπεδα, αγγίζοντας ήδη το 75% σε αρκετά νησιά και νότιες παραθαλάσσιες περιοχές. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι αν ο καιρός παραμείνει ευνοϊκός, η σεζόν θα τραβήξει μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου, γεγονός που ίσως ισορροπήσει τις απώλειες που καταγράφει η καθημερινή κατανάλωση στην αγορά κατά τους μήνες αιχμής.

Διαβάστε επίσης

Παράνομη η επιβολή χρέωσης 0,80 ευρώ από την Alpha Bank – Επιβλήθηκε πρόστιμο και καλείται να επιστρέψει το ποσό στους καταναλωτές

Η «Βόμβα» του Εσωτερικού Δανεισμού: Η Μαγική Εικόνα των Πλεονασμάτων και το Ρίσκο για τα Ταμεία

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Ποιοι δικαιούνται έως 2.500 ευρώ και τι πρέπει να προσέξουν στις αιτήσεις