Συντάξεις χηρείας: Τέλος στις περικοπές του νόμου «Κατρούγκαλου» – Ψηφίζεται τον Ιούλιο, πληρώνεται τον Αύγουστο

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Μια εκκρεμότητα κοινωνικής αδικίας που κρατούσε δέκα ολόκληρα χρόνια φτάνει στο τέλος της. Με νομοθετική ρύθμιση που αναμένεται να ψηφιστεί εντός του Ιουλίου, η κυβέρνηση προχωρά στην κατάργηση των περικοπών του νόμου «Κατρούγκαλου» στις συντάξεις χηρείας, φέρνοντας άμεσες αυξήσεις και διασφαλίζοντας ότι δεν θα αναζητηθούν αναδρομικά από τους δικαιούχους.

Ήδη, ο ΕΦΚΑ βρίσκεται σε τροχιά προετοιμασίας ώστε οι αναπροσαρμοσμένες και αυξημένες συντάξεις να καταβληθούν στην πληρωμή του μηνός Σεπτεμβρίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί παραδοσιακά την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου.

Πώς βρέθηκαν τα κονδύλια: Το «κλειδί» της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας

Οι λεπτομέρειες του σχεδίου κλείδωσαν κατά τη διάρκεια συνάντησης της ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας με το προεδρείο του Συλλόγου Συζύγων Θανόντων ΑΞ.Ι.Α.

Όπως εξήγησε η Υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, η άρση αυτής της αδικίας κατέστη δημοσιονομικά εφικτή χάρη στην επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας. Η εφαρμογή της μέσα στους πρώτους τέσσερις μήνες του 2026 οδήγησε σε σημαντική μείωση της ανασφάλιστης εργασίας, καταγράφοντας υπέρβαση του στόχου του μεσοπρόθεσμου προγράμματος κατά 517 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά ακριβώς τα πρόσθετα κονδύλια ξεκλείδωσαν τη χρηματοδότηση για τη στήριξη των συνταξιούχων χηρείας.

Ποιοι και πώς ευνοούνται από τη νέα ρύθμιση

Η νέα διάταξη φέρνει σημαντικές ανατροπές για δύο μεγάλες κατηγορίες δικαιούχων:

Πάνω από 75.000 συνταξιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν κανονικά το 70% της σύνταξής τους, χωρίς να υποστούν καμία περικοπή (που εκκρεμούσε μετά την πρώτη τριετία), ενώ παράλληλα σβήνεται οριστικά ο κίνδυνος να τους ζητηθούν αναδρομικά από τον ΕΦΚΑ.

Πάνω από 8.500 συνταξιούχοι του Δημοσίου, οι οποίοι είχαν ήδη υποστεί τη μείωση και έβλεπαν τη σύνταξή τους κομμένη στο 35%, θα δουν άμεση αύξηση με την επαναφορά της στο 70% της αρχικής σύνταξης του θανόντος.

Διπλή Εθνική Σύνταξη και νέα μέριμνα για τα ορφανά παιδιά

Η ρύθμιση ξεκαθαρίζει και το θολό τοπίο γύρω από τη λήψη δύο εθνικών συντάξεων (στην περίπτωση που κάποιος δικαιούται μία εξ ιδίου δικαιώματος και μία λόγω χηρείας).

Παραμονή των ποσών: Διασφαλίζεται η καταβολή και των δύο εθνικών συντάξεων. Παραγραφή αναδρομικών: Δεν θα αναζητηθούν πίσω τα ποσά για τις μειώσεις που θα έπρεπε να είχαν γίνει βάσει του παλαιού νόμου. Προστασία ορφανών τέκνων: Σε περιπτώσεις παιδιών που έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους, θεσπίζεται μια σημαντική ελάφρυνση: Εφεξής θα λαμβάνουν το 50% από δύο εθνικές συντάξεις συν την ανταποδοτική σύνταξη των γονέων τους (μέχρι σήμερα λάμβαναν το 50% μόνο της μίας εθνικής).

Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι του Συλλόγου ΑΞ.Ι.Α. εξέφρασαν την πλήρη ικανοποίησή τους, κάνοντας λόγο για μια θετική και καινοτόμα απόφαση που ικανοποιεί ένα πάγιο και δίκαιο αίτημα του κλάδου.

Διαβάστε επίσης:

Τουρισμός 2026: Ρεκόρ Αφίξεων αλλά με «Σφιχτά» Πορτοφόλια στην Εστίαση

Στεγαστικό: Οι 10 αιτίες της κρίσης και το σχέδιο της ΓΣΕΒΕΕ για να γίνει ξανά προσιτή η κατοικία

Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ οι influencers – Posts, «δώρα» και hashtags γίνονται φορολογικά τεκμήρια