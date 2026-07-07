Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ οι influencers – Posts, «δώρα» και hashtags γίνονται φορολογικά τεκμήρια

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Ένα νέο πεδίο ελέγχων ανοίγει η ΑΑΔΕ, βάζοντας στο στόχαστρο τους influencers και συνολικά τη λεγόμενη οικονομία των social media. Η ραγδαία ανάπτυξη της ψηφιακής διαφήμισης, σε συνδυασμό με τα ολοένα μεγαλύτερα ποσά που διακινούνται μέσω χορηγούμενων αναρτήσεων, συνεργασιών και ανταλλαγών προϊόντων, οδηγεί τη φορολογική διοίκηση σε εξονυχιστικούς ελέγχους, με στόχο να εντοπιστούν αδήλωτα εισοδήματα και συναλλαγές που μέχρι σήμερα περνούσαν κάτω από τα ραντάρ.

Οι ελεγκτές δεν περιορίζονται πλέον σε τραπεζικούς λογαριασμούς και φορολογικές δηλώσεις. Αναλύουν το περιεχόμενο λογαριασμών στο Instagram, στο Facebook και στο TikTok, εξετάζουν φωτογραφίες, βίντεο, hashtags, αναφορές σε επιχειρήσεις, ακόμη και τα σχόλια κάτω από τις δημοσιεύσεις, προκειμένου να διαπιστώσουν αν πίσω από μία ανάρτηση κρύβεται μια εμπορική συνεργασία που δεν δηλώθηκε στην Εφορία.

Το μήνυμα που εκπέμπει η φορολογική διοίκηση είναι σαφές: κάθε υπηρεσία προβολής που παρέχεται έναντι οικονομικού ανταλλάγματος ή ακόμη και ανταλλαγής προϊόντων αποτελεί φορολογητέα πράξη και πρέπει να συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα παραστατικά.

Η απόφαση που αλλάζει τα δεδομένα

Οδηγό για τους μελλοντικούς ελέγχους αποτελεί πρόσφατη απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, η οποία ουσιαστικά επιβεβαιώνει ότι οι επαγγελματικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνιστούν επιχειρηματική δραστηριότητα και υπάγονται τόσο σε φόρο εισοδήματος όσο και σε ΦΠΑ.

Η υπόθεση αφορούσε influencer, της οποίας εξετάστηκε ο επαγγελματικός λογαριασμός στο Instagram. Οι ελεγκτές κατέγραψαν συνολικά 322 δημοσιεύσεις μέσα στο 2019 και διαπίστωσαν ότι για 54 από αυτές, οι οποίες προωθούσαν προϊόντα και υπηρεσίες εταιρειών, δεν είχαν εκδοθεί τα αντίστοιχα φορολογικά παραστατικά.

Οι αναρτήσεις αφορούσαν προβολή ρούχων, υποδημάτων, κοσμημάτων, καλλυντικών, ηλεκτρονικών συσκευών, τροφίμων αλλά και υπηρεσιών από ξενοδοχεία, εστιατόρια, κομμωτήρια, γυμναστήρια και κέντρα αισθητικής. Παράλληλα, εντοπίστηκαν συνεργασίες μέσω barter και giveaways, οι οποίες επίσης δεν είχαν δηλωθεί.

Η ίδια υποστήριξε ότι αρκετές δημοσιεύσεις είχαν προσωπικό χαρακτήρα. Η ΔΕΔ όμως έκρινε ότι επρόκειτο για οργανωμένη διαφημιστική δραστηριότητα με σκοπό το οικονομικό όφελος και απέρριψε την προσφυγή της.

«Τσουχτερός» λογαριασμός

Η απόφαση διατήρησε στο σύνολό τους τους φορολογικούς καταλογισμούς. Επιβλήθηκε πρόστιμο 9.780 ευρώ για τη μη έκδοση 54 φορολογικών στοιχείων, φόρος εισοδήματος και πρόστιμα συνολικού ύψους 42.125,28 ευρώ, ενώ καταλογίστηκε επιπλέον ΦΠΑ 19.560 ευρώ.

Η συγκεκριμένη υπόθεση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αποσαφηνίζει ότι ακόμη και όταν δεν υπάρχει χρηματική αμοιβή, αλλά ο influencer λαμβάνει προϊόντα ή υπηρεσίες ως αντάλλαγμα για την προβολή τους, δημιουργείται φορολογητέα συναλλαγή.

Με άλλα λόγια, ένα κινητό τηλέφωνο, ένα ταξίδι, ρούχα ή καλλυντικά που δίνονται δωρεάν για διαφημιστική προβολή δεν θεωρούνται πλέον απλά… δώρα, αλλά αποτελούν φορολογητέο εισόδημα.

Ψηφιακά ίχνη αντί για αποδείξεις

Οι φορολογικοί έλεγχοι βασίζονται πλέον σε μεγάλο βαθμό στα ψηφιακά ίχνη που αφήνει κάθε δημιουργός περιεχομένου στο διαδίκτυο.

Η επαναλαμβανόμενη προβολή συγκεκριμένων brands, οι εκπτωτικοί κωδικοί, οι αναφορές σε εταιρείες, τα hashtags και κάθε άλλο στοιχείο που παραπέμπει σε εμπορική συνεργασία μπορούν να αξιοποιηθούν ως αποδεικτικό υλικό. Στη συνέχεια διασταυρώνονται με τραπεζικές κινήσεις, ηλεκτρονική αλληλογραφία, συμβάσεις και τα στοιχεία που έχουν διαβιβαστεί στην πλατφόρμα myDATA.

Η ΑΑΔΕ θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να περιορίσει μια μορφή φοροδιαφυγής που αναπτύχθηκε ταχύτατα τα τελευταία χρόνια, ακολουθώντας την εκρηκτική άνοδο της αγοράς του influencer marketing.

Οι influencers αντιμετωπίζονται φορολογικά ως επιχειρηματίες και υποχρεούνται να έχουν κάνει έναρξη εργασιών, να τηρούν βιβλία, να εκδίδουν τιμολόγια ή αποδείξεις για κάθε συνεργασία και να διαβιβάζουν τα σχετικά στοιχεία στο myDATA.

Στο φορολογητέο εισόδημα περιλαμβάνονται τόσο οι αμοιβές από διαφημίσεις, χορηγούμενες αναρτήσεις, affiliate marketing και έσοδα από πλατφόρμες όπως YouTube και TikTok, όσο και κάθε προϊόν ή υπηρεσία που παρέχεται δωρεάν ως αντάλλαγμα για προβολή.

Το μήνυμα της φορολογικής διοίκησης είναι ότι η ψηφιακή οικονομία δεν αποτελεί πλέον «γκρίζα ζώνη». Οι αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αντιμετωπίζονται ως κανονικά επιχειρηματικά δεδομένα και μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για τον καταλογισμό φόρων, ΦΠΑ και υψηλών προστίμων όταν δεν συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα φορολογικά παραστατικά.

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