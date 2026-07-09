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09.07.2026 11:55

Ανθή Βούλγαρη: Η on air αφιέρωση από τον σύζυγό της που την έφερε σε αμηχανία (Video)

09.07.2026 11:55
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Μία αφιέρωση από τον σύζυγό της, Κώστα Κωνσταντινίδη, δια στόματος του τραγουδιστή, Λευτέρη Κρίκη δέχτηκε η Ανθή Βούλγαρη στον αέρα του «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Ο νεαρός ερμηνευτής βρέθηκε στο στούντιο για να κλείσει μουσικά το τελευταίο μέρος της εκπομπής, εκπλήσσοντας την Ανθή Βούλγαρη λέγοντάς της: «Και ένα κομμάτι που μου ζήτησε ο σύζυγός σου να σου αφιερώσω…»

«Ο Χριστός κι η Παναγία! Είσαι σίγουρος ότι σου το ζήτησε ο Κώστας;» είπε η παρουσιάστρια με εμφανή αμηχανία, ενώ χαμογέλασε και έκρυψε το πρόσωπό της πίσω από το ντοσιέ που κρατούσε.

Το τραγούδι ήταν το «Να Χαρείς» του Νότη Σφακιανάκη, που ξεκινά με τον χαρακτηριστικό στίχο «Μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια».

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