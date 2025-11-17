Συνέντευξη Μητσοτάκη στην ΕΡΤ

Πριν αναχωρήσει για τη Σιγκαπούρη την Τετάρτη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να δώσει μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην ΕΡΤ.

Θα φιλοξενηθεί στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤNews με παρουσιάστές τους Παπαχλιμίντζο και Δούκα, και θα είναι η πρώτη του παρουσία στο τέταρτο, νέο – ενημερωτικό – κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης.

