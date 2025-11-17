search
ΔΕΥΤΕΡΑ 17.11.2025
17.11.2025

Συνέντευξη Μητσοτάκη στην ΕΡΤ

17.11.2025 07:43
mitsotakis-synedrio

Πριν αναχωρήσει για τη Σιγκαπούρη την Τετάρτη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να δώσει μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην ΕΡΤ.

Θα φιλοξενηθεί στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤNews με παρουσιάστές τους Παπαχλιμίντζο και Δούκα, και θα είναι η πρώτη του παρουσία στο τέταρτο, νέο – ενημερωτικό – κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης.

paris-hilton–new
LIFESTYLE

«Είμαι αυτοδημιούργητη» δήλωσε η Πάρις Χίλτον – «Είσαι σε παραλήρημα» της γράφουν, οι αντιδράσεις στα social media

mitsotakis_vouleftes_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αρχίζουν τραπεζώματα και… μασάζ στους βουλευτές από τον Μητσοτάκη

kharkiv_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Τουλάχιστον τρεις νεκροί και δέκα τραυματίες από ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Χάρκοβο (video)

marios_metamosxeysi
ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ιταλία ο 17χρονος Μάριος για το μόσχευμα που θα του χαρίσει ζωή (video)

polytexneio2 new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συγκέντρωση, πορεία και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου

toyrnas-new
LIFESTYLE

Κώστας Τουρνάς: «Είχα πει στον Οικονομόπουλο ότι θα πεθάνει επιτυχημένος τραγουδιστής» (Video)

syriopoulou
LIFESTYLE

Ευαγγελία Συριοπούλου: «Δεν κοιμάμαι το βράδυ, έχω πολύ μεγάλο άγχος και στεναχώρια»

soi new
LIFESTYLE

Μελέτης Ηλίας: «Ο "Χαμπέας" και η "Λυδία" περίμεναν ότι θα κάνει τέτοια επιτυχία "Το Σόι Σου"» (Video)

xristidou_tsouros
MEDIA

Στο πλευρό Τσουρού η Χρηστίδου: «Ο Χάρης ήταν ένας άνθρωπος που έλεγε “θα φύγω” και στο τέλος το κανάλι του είπε “φύγε”»

bisbikou-gymnastiki
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες: Ο προπονητής της αθλήτριας σε σοκ - «Ή έχει παρασυρθεί, ή έχει εξαπατηθεί»

