Συνέντευξη Μητσοτάκη στην ΕΡΤ

Πριν αναχωρήσει για τη Σιγκαπούρη την Τετάρτη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να δώσει μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην ΕΡΤ.
Θα φιλοξενηθεί στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤNews με παρουσιάστές τους Παπαχλιμίντζο και Δούκα, και θα είναι η πρώτη του παρουσία στο τέταρτο, νέο – ενημερωτικό – κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης.
