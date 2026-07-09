Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για δωρεάν πρόγραμμα πράσινων δεξιοτήτων με πιστοποίηση στον αγροδιατροφικό τομέα για νέους

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Άνοιξαν οι αιτήσεις για τον πρώτο κύκλο του προγράμματος Green Skills Training, της πρώτης ανοιχτής εκπαιδευτικής δράσης του BE Future READY, μιας πρωτοβουλίας που στοχεύει στην ενίσχυση των πράσινων δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας νέων στον αγροδιατροφικό τομέα.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από τον οργανισμό Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, σε συνεργασία με την ActionAid και με την υποστήριξη του Citi Foundation, με στόχο να προσφέρει σε περισσότερους από 500 νέους και νέες σε όλη τη χώρα τα εφόδια που απαιτεί η μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο.

Η πρώτη ανοιχτή δράση αφορά τον 10ο κύκλο Green Skills Training και περιλαμβάνει συνολικά τέσσερις κύκλους εκπαίδευσης διάρκειας 60 ωρών ο καθένας, με συνολική δυνατότητα συμμετοχής για 240 άτομα. Τα μαθήματα παρέχονται δωρεάν, πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας CULTIVATE και ολοκληρώνονται με πιστοποίηση από την ACTA. Η υλοποίηση του προγράμματος εκτείνεται από τον Ιούλιο του 2026 έως τον Δεκέμβριο του 2027.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με βάση τόσο την εμπειρία του οργανισμού στην κατάρτιση και την επιχειρηματική επιτάχυνση στον αγροδιατροφικό κλάδο όσο και τα ευρήματα έρευνας που κατέγραψε τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των ίδιων των δυνητικών συμμετεχόντων.

Οι θεματικές καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων που συνδέονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη της αγροδιατροφής, όπως η αναγεννητική και η βιολογική γεωργία, η προστασία της υγείας του εδάφους, η αποδοτική διαχείριση των υδάτινων πόρων, η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η προστασία της βιοποικιλότητας, η γεωργία άνθρακα (carbon farming), η αγροκυκλικότητα, οι πράσινες τεχνολογίες, η ψηφιοποίηση, καθώς και οι πιστοποιήσεις, η ιχνηλασιμότητα και τα πρότυπα ESG στον αγροδιατροφικό τομέα. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν σε σύγχρονα επιχειρηματικά μοντέλα και εργαλεία marketing που μπορούν να αξιοποιηθούν στην ανάπτυξη αγροδιατροφικών επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε νέους και νέες ηλικίας 15 έως 24 ετών που επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις και να ενισχύσουν την επαγγελματική τους προοπτική στον αγροδιατροφικό κλάδο, ενώ σε επιλεγμένες δράσεις προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής και για άτομα ηλικίας έως 29 ετών.

Προτεραιότητα θα δοθεί σε ανέργους και υποαπασχολούμενους, σε νέους που κατοικούν σε αγροτικές και ημιαστικές περιοχές, σε γυναίκες που δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον πρωτογενή τομέα, καθώς και σε νέους που προέρχονται από νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος ή έχουν μεταναστευτικό ή προσφυγικό υπόβαθρο.

Όπως επισημαίνουν οι διοργανωτές, η πράσινη μετάβαση δημιουργεί νέες ανάγκες στην αγορά εργασίας, με ολοένα περισσότερες επιχειρήσεις να αναζητούν εργαζόμενους που διαθέτουν γνώσεις γύρω από τη βιωσιμότητα, τις νέες τεχνολογίες και τις σύγχρονες πρακτικές παραγωγής. Μέσα από το Green Skills Training οι συμμετέχοντες αποκτούν πιστοποιημένη κατάρτιση, ενισχύουν το βιογραφικό τους και συνδέονται με ένα πανελλαδικό δίκτυο νέων που επιδιώκουν να αναπτύξουν επαγγελματική πορεία στον αγροδιατροφικό τομέα.

Η υποβολή αιτήσεων έχει ήδη ξεκινήσει και θα παραμείνει ανοικτή έως τη συμπλήρωση των πρώτων 60 θέσεων ή το αργότερο έως τις 26 Ιουλίου 2026. Εφόσον οι αιτήσεις υπερβούν τον διαθέσιμο αριθμό συμμετοχών, όσοι πληρούν τα κριτήρια θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στον επόμενο κύκλο εκπαίδευσης, ο οποίος προγραμματίζεται να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο.

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