Με το παλιό Air Force One έφυγε ο Τραμπ από την Τουρκία και πήρε το καινούργιο στη Βρετανία

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναχώρησε απροσδόκητα την Τετάρτη από την Τουρκία με το παλαιότερο Air Force One, αντί για το πρόσφατα ανακαινισμένο αεροσκάφος που του είχε δωρίσει το Κατάρ και με το οποίο είχε ταξιδέψει από την Ουάσινγκτον την Τρίτη.

Ωστόσο, αργότερα επιβιβάστηκε στο νέο αεροσκάφος στη Βρετανία για την πτήση επιστροφής προς την αμερικανική πρωτεύουσα.

Το ταξίδι στην Τουρκία για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ – η πρώτη διεθνής πτήση του νέου αεροσκάφους – πραγματοποιήθηκε ενώ κλιμακώνονταν οι εχθροπραξίες με το Ιράν, μια χώρα που συνορεύει με την Τουρκία.

Η απρόσμενη αλλαγή αεροσκάφους ήρθε έπειτα από μήνες κριτικής και σχολίων γύρω από το πολυτελές δώρο του Κατάρ, το οποίο προορίζεται να λειτουργήσει ως προσωρινή λύση όσο η Boeing καθυστερεί την παράδοση της νέας γενιάς αεροσκαφών Air Force One.

Οι επικριτές έχουν θέσει ερωτήματα σχετικά με το κόστος, την ασφάλεια και την ταχύτητα της μετατροπής του αεροσκάφους.

Ο Τραμπ ανέφερε στο Truth Social ότι θα χρησιμοποιούσε ένα παλαιότερο γαλάζιο Air Force One «για χάρη των παλιών καλών εποχών» για την πτήση από την Άγκυρα προς τη βάση RAF Mildenhall στη Βρετανία, ενώ το νέο αεροσκάφος θα σταματούσε στην ίδια βάση, ώστε οι Αμερικανοί στρατιωτικοί που υπηρετούν εκεί να μπορέσουν να το δουν από κοντά.

Βίντεο που κυκλοφόρησε αργά την Τετάρτη έδειξε τον Τραμπ να επιβιβάζεται στο νέο Air Force One που δώρισε το Κατάρ στη βρετανική βάση, πριν αναχωρήσει για τις ΗΠΑ.

Το νέο αεροσκάφος, με κόκκινα, λευκά, σκούρα μπλε και χρυσά χρώματα που επέλεξε ο Τραμπ, είναι ένα Boeing 747, το οποίο δόθηκε ως δώρο στις Ηνωμένες Πολιτείες από το Κατάρ πέρυσι και μετασκευάστηκε από την αμυντική εταιρεία L3Harris Technologies.

Όταν ρωτήθηκε στην Άγκυρα αν κάποια απειλή δολοφονίας τον οδήγησε στην απόφαση να αλλάξει αεροσκάφος κατά την αναχώρησή του από την Τουρκία, ο Τραμπ δεν απάντησε ευθέως, αλλά αναγνώρισε την πιθανή απειλή.

🚨 BREAKING UPDATE: President Trump says he believes press were directed to close their window shades due to a potential threat from Iran — suggests reporters may want to "change professions"



Thankfully, POTUS is SAFE over the Atlantic en route to America



"You're probably on a… https://t.co/4Sc5OnKNaH pic.twitter.com/9hZfcmdCyU — Nick Sortor (@nicksortor) July 8, 2026

«Είμαι ο νούμερο ένα στόχος στη λίστα θανάτου του Ιράν», είπε στους δημοσιογράφους στη συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος της Συνόδου του ΝΑΤΟ.

«Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να σας πω, αλλά πραγματικά δεν με νοιάζει», πρόσθεσε.

Οι αναβαθμίσεις στο αεροσκάφος από το Κατάρ ολοκληρώθηκαν τόσο γρήγορα που ορισμένοι ειδικοί εξέφρασαν ανησυχίες ότι το νέο τζετ ενδέχεται να μην είναι τόσο ασφαλές όσο τα υπάρχοντα αεροσκάφη Air Force One.

«Για να το δουν οι στρατιώτες»

Ο Τραμπ είχε δηλώσει στην Τουρκία ότι το νέο Air Force One θα επισκεπτόταν δύο ή τρεις μεγάλες στρατιωτικές βάσεις στην Ευρώπη πριν επιστρέψει στις ΗΠΑ, «ώστε να το δουν οι στρατιώτες, γιατί είναι πραγματικά εντυπωσιακό». Ωστόσο, φαίνεται ότι η μοναδική στάση του αεροσκάφους ήταν στη βρετανική βάση.

Ο Τραμπ έγραψε αργά την Τετάρτη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι προσγειώθηκε στη RAF Mildenhall «και συναντήθηκε με το νέο μας Air Force One».

Οι στρατιωτικοί στη βάση «ήταν πολύ ενθουσιασμένοι. Ήταν στον δρόμο της επιστροφής μας στις Ηνωμένες Πολιτείες από την Τουρκία, σχεδόν χωρίς καμία αλλαγή στη διαδρομή της πτήσης», ανέφερε.

Η αποδοχή του αεροσκάφους από το Κατάρ είχε προκαλέσει έντονη συζήτηση. Σύμφωνα με ειδικούς, η μετασκευή του πολυτελούς τζετ απαιτούσε αναβαθμίσεις ασφαλείας, βελτιώσεις στα συστήματα επικοινωνίας για προστασία από υποκλοπές και δυνατότητες αντιπυραυλικής προστασίας.

Δημοκρατικοί βουλευτές εκτίμησαν ότι το κόστος μετατροπής ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια, εκφράζοντας παράλληλα ανησυχίες για την ασφάλειά του.

Η προσπάθεια της Πολεμικής Αεροπορίας να επιταχύνει την προετοιμασία του νέου τζετ παρέκαμψε ορισμένες προγραμματισμένες τροποποιήσεις που προβλέπονταν για τα αεροσκάφη νέας γενιάς, προκειμένου να παραδοθεί νωρίτερα μια ενδιάμεση λύση.

Οι αξιωματούχοι επιμένουν, πάντως, ότι το αεροσκάφος εξακολουθεί να πληροί τα προεδρικά πρότυπα.

Από εκεί και πέρα, η Boeing εργάζεται για την παράδοση δύο ειδικά κατασκευασμένων Boeing 747-8, στο πλαίσιο σύμβασης σταθερής τιμής ύψους 3,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων που υπογράφηκε το 2018.

Το πρόγραμμα βρίσκεται πλέον τέσσερα χρόνια πίσω από το χρονοδιάγραμμα, με την παράδοση να μην αναμένεται πριν από τα μέσα του 2028, κάτι που σημαίνει ότι ένα νέο αμερικανικής κατασκευής αεροσκάφος ίσως να μην είναι έτοιμο πριν ολοκληρωθεί η θητεία του Τραμπ τον Ιανουάριο του 2029.

Διαβάστε επίσης

Ιαπωνία: Συνελήφθη γυναίκα που φέρεται να… έραψε τα χείλια της συγκατοίκου της – Το σημείωμα για βοήθεια

Interpol: Kατάσχεση 300 εκατ. δολαρίων και 5.800 συλλήψεις σε παγκόσμια επιχείρηση κατά της διαδικτυακής απάτης

Μέση Ανατολή: Στενεύουν και χειροτερεύουν οι επιλογές του Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν