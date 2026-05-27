ΟΠΕΚΕΠΕ: Διώξεις για κακουργήματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη

Βαρύ είναι το κατηγορητήριο, σε βαθμό κακουργήματος με το οποίο βρίσκονται αντιμέτωποι οι 22 συλληφθέντες που εμπλέκονται στη νέα υπόθεση παράνομων επιχορηγήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη.



Σε βάρος τους ασκήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα ποινική δίωξη, κατά περίπτωση, για τα παρακάτω αδικήματα: Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, το επίκεντρο της οποίας ήταν η τέλεση περισσοτέρων πράξεων απάτης, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη με επιχορηγήσεις από κοινού τελεσθείσα σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε. και του Δημοσίου η οποία υπερβαίνει το ποσό των 120 χιλιάδων ευρώ κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση και άμεση συνέργεια σε απάτη.

Μετά την άσκηση της δίωξης οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σε ανακριτή και αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.



Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος που φέρονται να αποκόμισαν οι κατηγορούμενοι κατά το διάστημα 2019 έως 2024 εκτιμάται σε τουλάχιστον 2.733.995 ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζονται οι εκκρεμείς επιχορηγήσεις του έτους 2025.



Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ. ηγετικό ρόλο στην όλη υπόθεση είχαν δύο λογιστές που γνώριζαν τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα κενά του συστήματος. Οι λογιστές στρατολογούσαν ιδιοκτήτες και διαχειριστές Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.), καθώς και φυσικά πρόσωπα που εμφανίζονταν ως εκμισθωτές ή μισθωτές αγροτεμαχίων. Υπενθυμίζεται ότι ένας από τους συλληφθέντες είναι αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης, ο οποίος φέρεται να ήταν υπεύθυνος ΚΥΔ και αποτελεί έναν από τους βασικούς κατηγορούμενους.



Συνολικά, ακόμη 95 άτομα εμπλέκονται στην υπόθεση, οι οποίοι είχαν διακριτούς ρόλους, άλλοι ήταν ιδιοκτήτες κέντρων υποδοχής δηλώσεων, άλλοι εκμισθωτές αγροτεμαχίων και άλλοι μισθωτές.

Αναφορικά με το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης, μέχρι στιγμής υπολογίζεται πως από το 2019 έως το 2024 απέσπασαν συνολικά 2,7 εκατ. ευρώ, ενώ υπάρχουν ακόμη 46 υποθέσεις στο μικροσκόπιο των Αρχών από τις οποίες προκύπτει ότι έχει προκληθεί ζημία επιπλέον 1,2 εκατ. ευρώ. Αναμένεται δηλαδή να ξεπεράσουν τα 4 εκατ. ευρώ η ζημία μόλις ολοκληρωθεί και η έρευνα που αφορά τα στοιχεία του 2025.

Παράλληλα, ο εποπτεύων Εισαγγελέας της ΔΑΟΕ (Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος) έχει δώσει διαταγή για δέσμευση περιουσιακών στοιχείων. Πιο αναλυτικά, μέχρι στιγμής έχουν δεσμευτεί οι λογαριασμοί 18 εκ των συλληφθέντων και συνολικά έχουν δεσμευτεί πάνω από 355.000 ευρώ, ενώ οι Αρχές προχώρησαν και σε κατασχέσεις αυτοκινήτων, μετρητών, χρυσών λιρών, εγγράφων και λοιπών πειστηρίων τα οποία αναμένεται να βοηθήσουν στην υπόθεση.

Είχαν προηγηθεί μαραθώνιες καταθέσεις από τους 22 κατηγορούμενους πλέον, οι οποίοι έφτασαν νωρίς το πρωί της Τετάρτης από την Κρήτη και πέρασαν το κατώφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Κύκλωμα και στη Β. Ελλάδα: 317 κατηγορούμενοι στη δικογραφία

Οι διασταυρωτικοί έλεγχοι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έφεραν στο φως τη δράση ακόμη ενός κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων-αυτή τη φορά στη Βόρεια Ελλάδα. Περισσότερα από 300 άτομα εμπλέκονται στη δικογραφία ενώ ήδη έχουν γίνει 17 συλλήψεις. Η ζημία για τον οργανισμό ξεπερνά τα τεσσεράμισι εκατομμύρια ευρώ.

Την ίδια ώρα οι αγρότες στη βόρεια Ελλάδα είναι αγανακτησμένοι και ζητούν κάθαρση.

