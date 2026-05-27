Μετρό: Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για καπνό σε κυλιόμενη σκάλα του σταθμού Αμπελοκήπων

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής σημειώθηκε σήμερα στον σταθμό Μετρό Αμπελοκήπων, έπειτα από αναφορά για καπνό σε κυλιόμενη σκάλα.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η Υπηρεσία ειδοποιήθηκε γύρω στις 14:20 για καπνό σε κυλιόμενη σκάλα του σταθμού και στο σημείο μετέβησαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, ο καπνός εμφανίστηκε σε εξωτερική κυλιόμενη σκάλα προς την έξοδο της οδού Σούτσου, με αποτέλεσμα αυτή να τεθεί εκτός λειτουργίας.

Ωστόσο, το περιστατικό δεν επηρέασε τη λειτουργία του Μετρό με τα δρομολόγια να διεξάγονται κανονικά.

Διαβάστε επίσης:

Δίκη για τα Τέμπη: Έκρηξη οργής από τον Νίκο Πλακιά, εντολή της Προέδρου «να περάσει έξω»

Τραγωδία στις Σέρρες: Νεκρό εντοπίστηκε παιδί σε αρδευτικό κανάλι

Λευκάδα: Εντοπίστηκε σορός στο Πόρτο Κατσίκι