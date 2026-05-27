Λευκάδα: Εντοπίστηκε σορός στο Πόρτο Κατσίκι

Η σορός ενός άνδρα εντοπίστηκε στη περιοχή του Πόρτο Κατσίκι, στην Λευκάδα.

Το πτώμα, φέρεται να ανήκει σε άνδρα περίπου 60 ετών αγνώστων λοιπών στοιχείων. Την σορό εντόπισαν πολίτες που βρίσκονταν στην περιοχή και κάλεσαν τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος, της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ, ενώ η σορός ανασύρθηκε από τη θάλασσα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Λευκάδας.

Ο άνδρας φορούσε ρούχα, ωστόσο δεν έχει γίνει ακόμη η ταυτοποίησή του.

Οι Αρχές ερευνούν τα αίτια του θανάτου του.

