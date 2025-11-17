Το Smart Ring του Γιάννη Αλαφούζου – Το διακριτικό «εργαστήριο υγείας» που αλλάζει την καθημερινότητα του χρήστη

Στην πρόσφατη συνέντευξή του, εκτός από τα όσα ο ίδιος ανέφερε απαντώντας τις ερωτήσεις 6 δημοσιογράφων, ένα μικροσκοπικό αντικείμενο στο χέρι του Γιάννη Αλαφούζου έκλεψε απροσδόκητα την παράσταση.

Το τιτανένιο smart ring που φορούσε ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού δεν πέρασε απαρατήρητο, αντιθέτως, τράβηξε αμέσως τα βλέμματα των τηλεθεατών, πυροδοτώντας συζητήσεις για το τι ακριβώς είναι αυτό το «μυστήριο» δαχτυλίδι που συνδυάζει κομψότητα και προηγμένη τεχνολογία.

Τα smart rings, όπως λέγονται, και ιδίως εκείνα που κατασκευάζονται από τιτάνιο, εξελίσσονται ταχύτατα σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και υποσχόμενα τεχνολογικά προϊόντα της εποχής. Εκεί όπου τα smartwatches κυριάρχησαν τα προηγούμενα χρόνια, σήμερα ένα μικροσκοπικό αντικείμενο που φοριέται στο δάχτυλο διεκδικεί τη θέση του ως το νέο εργαλείο παρακολούθησης υγείας και ευεξίας. Το τιτάνιο, υλικό ελαφρύ, υπερανθεκτικό και υποαλλεργικό, αξιοποιείται για να δημιουργήσει δαχτυλίδια που παραμένουν διακριτικά και άνετα ακόμη και όταν φοριούνται συνεχώς, μέρα και νύχτα. Με ειδικές προστατευτικές επικαλύψεις, αντέχουν στη χρήση, στις γρατζουνιές και στην καθημερινή καταπόνηση, στοιχείο που τα καθιστά ιδιαίτερα πρακτικά για όσους θέλουν μια συσκευή που δεν απαιτεί προσοχή αλλά προσφέρει ακρίβεια.

Μέσα στο λιλιπούτειο περίβλημά τους βρίσκεται ένας πλήρης κόμβος αισθητήρων που παρακολουθεί ζωτικές λειτουργίες με εντυπωσιακή λεπτομέρεια. Οι σύγχρονες εκδόσεις smart rings μετρούν καρδιακούς παλμούς, μεταβλητότητα καρδιακών παλμών – έναν από τους βασικότερους δείκτες στρες –, οξυγόνωση αίματος, θερμοκρασία σώματος και φυσική δραστηριότητα. Παράλληλα, καταγράφουν τη διάρκεια και την ποιότητα του ύπνου, με αναλύσεις που μέχρι πρότινος θεωρούνταν προνόμιο εξειδικευμένων συσκευών. Η απουσία οθόνης δεν αποτελεί μειονέκτημα· αντίθετα, για πολλούς χρήστες είναι συνειδητή επιλογή. Το δαχτυλίδι λειτουργεί χωρίς ειδοποιήσεις, θορύβους ή περισπασμούς, μεταφέροντας τα δεδομένα στο κινητό, όπου αναλύονται με ακρίβεια.

Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η μεγαλύτερη ομάδα χρηστών αφορά άτομα ηλικίας 25 έως 34 ετών, ενώ ακολουθούν οι ηλικίες 35 έως 44. Όλο και περισσότεροι ενήλικες της παραγωγικής ηλικίας στρέφονται σε αυτή τη μορφή τεχνολογίας, είτε για να βελτιώσουν τον ύπνο τους είτε για να έχουν μια πιο καθαρή εικόνα της φυσιολογίας τους. Οι νεότεροι και οι μεγαλύτεροι ηλικιακά δείχνουν μικρότερη διείσδυση, κυρίως λόγω εξοικείωσης με τέτοιους τύπους συσκευών. Όσον αφορά το φύλο, οι άνδρες εμφανίζονται – προς το παρόν – ως ελαφρώς περισσότεροι χρήστες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα smart rings αποτελούν «ανδρικό» προϊόν.

Σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή αγορά, η δυναμική είναι έντονη. Η αξία της κατηγορίας αυξάνεται χρόνο με τον χρόνο, καθώς οι καταναλωτές επιζητούν συσκευές που συνδυάζουν τεχνολογία, ευκολία και αισθητική. Στην Ελλάδα, παρότι η αγορά παραμένει μικρή, αναπτύσσεται με εντυπωσιακούς ρυθμούς. Οι Έλληνες χρήστες δείχνουν να εκτιμούν τη διακριτικότητα και την άνεση των smart rings, ιδίως όσοι δεν επιθυμούν να φορούν μεγάλη συσκευή στον καρπό αλλά θέλουν αξιόπιστες μετρήσεις.

Η επιτυχία των smart rings οφείλεται σε τρεις βασικούς παράγοντες: είναι σχεδόν αόρατα όταν φοριούνται, προσφέρουν υψηλό επίπεδο άνεσης και εξαιρετική ακρίβεια δεδομένων λόγω της σταθερής επαφής με το δάχτυλο. Επιπλέον, η αυτονομία τους συχνά φτάνει την εβδομάδα, χαρακτηριστικό που τα καθιστά πιο πρακτικά από τα περισσότερα wearables που χρειάζονται συχνή φόρτιση. Καθώς οι εταιρείες εμπλουτίζουν συνεχώς τις λειτουργίες τους με νέους αισθητήρες και πιο εξελιγμένους αλγορίθμους, εκτιμάται ότι τα επόμενα χρόνια τα smart rings θα μπορούν να εντοπίζουν τάσεις στο στρες, την κόπωση, ακόμη και ενδείξεις ασθένειας πριν εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα. Οι τιμές τους ποικίλουν και μπορεί κανείς να βρει στο διαδίκτυο από 20 ευρώ έως και 450 ευρώ ανάλογα το υλικό την εταιρεία και φυσικά τις δυνατότητες που μπορούν να παρέχουν στον χρήστη. Ενώ τα δαχτυλίδια τιτανίου smart ring σαν και αυτό που φοράει ο κ. Αλαφούζος οι τιμές ξεκινούν από 140 ευρώ και ξεπερνούν τα 450 ευρώ.

