17.11.2025 12:56

Γιώργος Λιάγκας: «Γι' αυτό τον λόγο έστειλα εξώδικο στον Λάκη Λαζόπουλο» (Video)

17.11.2025 12:56
Τον λόγο για τον οποίο απέστειλε εξώδικο στον Λάκη Λαζόπουλο γνωστοποίησε ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από την εκπομπή του.

«Ο Λάκης Λαζόπουλος εγώ δεν ξέρω τι μου έχει πει. Θα μου πεις γιατί έστειλα εξώδικο; Γιατί μου το είπε ο δικηγόρος ότι θα έπρεπε να το κάνω έτσι για να κοπούν κάποιες αναλήθειες και κάποια ψέματα, με τις εμμονές. Όμως, εγώ δεν βλέπω, γιατί έχω επιλέξει τα τελευταία πολλά χρόνια, από το να ασχολούμαι με την κακία των άλλων ανθρώπων, τον χρόνο αυτόν να τον αξιοποιήσω κάπου αλλού. Είναι χαμένος χρόνος να ασχολείσαι με τα αρνητικά που λένε οι άλλοι για σένα, δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να στεναχωρηθείς» είπε αρχικά.

«Έχω γράμμα! Είναι ένα εξώδικο που μου έστειλε ο Λιάγκας προς συμμόρφωση, το κοινοποίησε και στην ΕΣΗΕΑ στην οποία δεν ανήκω. Δεν έκανε το ρεπορτάζ του πολύ καλά. Είμαι συγγραφέας, ηθοποιός, σκηνοθέτης. Δεν είμαι δημοσιογράφος, δεν έχω πει κανένα νέο εγώ. Δεν αναφέρομαι εγώ σε καινούργια πράγματα. Εγώ αναφέρομαι στις ειδήσεις που λέτε εσείς ότι είναι ειδήσεις. Δεν μπορώ να ξεματιάσω, Γιώργο και μετά το εξώδικο δεν σε ξεματιάζω. Όχι, όχι! Κατ’ αρχήν, Γιώργο μου, ποιος σε ματιάζει; Εσύ ματιάζεσαι μόνος σου! Όλη μέρα μιλάς για τον εαυτό σου, ον βλέπεις απέναντι και σε ματιάζει. Αυτοματιάζεσαι! Σταμάτα να αυτοδοξάζεσαι, όλη μέρα» είχε πει ο Λάκης Λαζόπουλος μέσα από το Αλ Τσαντίρι Νιουζ για το εξώδικο που του είχε αποστείλει ο Γιώργος Λιάγκας.

