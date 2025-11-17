Netflix: Πιο κοντά στα πακέτα με διαφημίσεις η Ελλάδα – Η αντίδραση των παραδοσιακών καναλιών

Δεν έχει περάσει καιρός πολύς από τη συμπλήρωση τριών χρόνων από τότε που ο πρωτοπόρος τεχνολογικός κολοσσός παροχής συνδρομητικών ιντερνετικών υπηρεσιών οπτικοακουστικού περιεχομένου διαρκούς ροής, το Netflix είχε ανακοινώσει την «είσοδο» στην διαφημιστική αγορά

για να διευρύνει την συνδρομητική βάση του.

Τον Μάρτιο, στο κλείσιμο δηλαδή του πρώτου τριμήνου του 2025, οι ανακοινώσεις για τις υπηρεσίες streaming και η εκτίμηση ότι τα έσοδα του Netflix έως το 2027 θα ανέλθουν σε επτά (7) δισ. δολάρια

θα μπορούσε να πει κάποιος ότι αποτέλεσε την πρώτη ένδειξη προς τα πού εξελίσσονται και κινούνται τα πράγματα στην «μεγάλη εικόνα» της οικιακής ψυχαγωγίας μέσω της τηλεόρασης- ή πρώτη προειδοποίηση ότι αυτό που είχε ήδη αρχίσει να εφαρμόζεται στο εξωτερικό, κάποια στιγμή (σύντομα;) θα κάνει την «άφιξη» του και στην Ελλάδα.

Το τρίτο τρίμηνο του 2025 το πρόγραμμα του Netflix που υποστηρίζεται από διαφημίσεις συνέβαλε στην ισχυρή αύξηση των εσόδων, φτάνοντας τα 190 εκατομμύρια ενεργούς θεατές παγκοσμίως, σύμφωνα με τις εκθέσεις Statista και About Netflix.

Αν και η Netflix δεν παρέχει συγκεκριμένους αριθμούς συνδρομητών για το πρόγραμμα Standard with Ads, η συνολική διαφημιστική δραστηριότητα σημείωσε αύξηση, με τους διαφημιστές να αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο την αξία της προσέγγισης του κοινού της.

Επιπλέον, η αφοσίωση των θεατών και ο συνολικός χρόνος παρακολούθησης αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια του τριμήνου, κάτι που είναι κρίσιμο για τα έσοδα από διαφημίσεις.

Τα συνολικά έσοδα για το τρίμηνο ανήλθαν σε 11,51 δισ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 17% σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2024, εν μέρει λόγω της ισχυρής απόδοσης του προγράμματος που υποστηρίζεται από διαφημίσεις και των νέων συνδρομών.

Επισης οι συνολικές ώρες προβολής αυξήθηκαν ταχύτερα από ό,τι το πρώτο εξάμηνο του 2025, και οι ΗΠΑ πέτυχαν το υψηλότερο τριμηνιαίο μερίδιο προβολής που είχαν ποτέ (8,6%).

Το πλάνο του Netflix με διαφημίσεις (Basic with Ads) είναι διαθέσιμο σε περίπου 15 χώρες της Ευρώπης, ανάμεσα τους οι Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία, ήδη από τον Νοέμβριο 2022. Όχι όμως στην Ελλάδα… ακόμα.

Στην Ευρώπη, η τιμή του «πακέτου» συνδρομητικών υπηρεσιών με διαφημίσεις κυμαίνεται μεταξύ 5 ευρώ και 6ευρώ το μήνα, ανάλογα με τη χώρα και έχει, όπως λέγεται, κάποια διαφορετικά χαρακτηριστικά από το τρέχον βασικό πακέτο χωρίς διαφημίσεις.

Το θέμα είναι ότι φαίνεται πως έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για να εφαρμοστεί η δυνατότητα επιλογή της δέσμη πακέτων με διαφημίσεις του Netflix και στην Ελλάδα. Και αυτό, γίνεται αντιληπτό, επιφέρει μια σειρά αλυσιδωτών αντιδράσεων στην τηλεοπτική αγορά και στο διαφημιστικό σκέλος της.

Στην εγχώρια τηλεοπτική πιάτσα έχει αρχίσει να αναπτύσσεται ανησυχία ότι η – φθηνή – συνδρομητική, λόγω διαφημίσεων, υπηρεσία του Netflix σε σχετικά κοντινή χρονική στιγμή- πιθανόν κάποια στιγμή την επόμενη χρονιά.

Αυτό σημαίνει ότι ο αμερικανικός κολοσσός, όταν εκείνος κρίνει το πότε, θα μπει στη διαφημιστική αγορά, ανταγωνιζόμενος στα ίσα τα ελληνικά κανάλια όχι μόνο στο κοινό, αλλά και στην πίτα των εσόδων.

Μια ασυνήθιστη κινητικότητα παρατηρήθηκε το προηγούμενο πρόσφατο διάστημα στο τηλεοπτικό τοπίο. Ίσως σε κάποιο βαθμό να είναι και συγκυριακό. Οι καθιερωμένοι τηλεοπτικοί σταθμοί – σε μια κίνηση που δεν είχαν κάνει έστω σε προηγούμενες σεζόν στο πρόσφατο παρελθόν – ενδυνάμωσαν τα προγραμματικά περιεχόμενα τους με προτάσεις για τις οποίες είχε σχηματιστεί η αίσθηση προορίζονταν για λανσάρισμα από λίγο αργότερα έως στο δεύτερο μισό της σεζόν.

Εν τω μεταξύ η διαφαινόμενη εφαρμογή των υπηρεσιών και στην Ελλάδα του πρωτοπόρου streamer μοιάζει να λειτουργεί σαν επιταχυντής εξελίξεων.

Η συζήτηση γύρω από την σύσταση και λειτουργία συνδρομητικής OTT από μερίδα των καθιερωμένων- γραμμικών καναλιών (εθνικής εμβέλειας) επανέρχεται σε πρώτο πλάνο.

Ήδη υπάρχουν κανάλια με OTT (ΑΝΤ1+), άλλα διαθέτουν ή αναπτύσσουν υβριδικές υπηρεσίες.

Απέναντι στον «εξωτερικό παράγοντα» επικαιροποιείται η συζήτηση για συνασπισμό. Alpha, ANT1, Mega, Star μελετάται η σύσταση και δημιουργία κοινής συνδρομητικής πλατφόρμας, σύμφωνα και με την Realnews.

Και οι τέσσερις διαθέτουν πλούσιες ταινιοθήκες, έχουν από τουλάχιστον πέρσι προσανατολιστεί και σε παραγωγές περιεχομένου μικρών κύκλων επεισοδίων (πχ «Σέρρες», «Maestro») – τάση που αναπτύχθηκε και καθιερώθηκε από τις συνδρομητικές πλατφόρμες, πρακτική που ήδη εφαρμόζει και το ERTFLIX («Έρημη χώρα», «Απαραίτητο φώς», «Μεγάλη Χίμαιρα»)- και πιθανόν ο τηλεοπτική «ισχύς εν τη ενώσει» να αποκτήσει υπόσταση εντός του 2026, εφόσον έχουν ρυθμιστεί και συμφωνηθεί από

κοινού μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων στους κομβικούς τομείς λειτουργίας της.

